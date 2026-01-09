Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens frågetecken

Har skrytet på Linkedin gått för långt? En som tycker det är företagaren och före detta skateboardproffset Per Holknekt, som själv har 60 000 följare

på plattformen men klagar på ”toxisk positivitet”.

”Jargongen på Linkedin är obehaglig. Man ryser ibland av allt självförhärligande”, säger han till Dagens industri.

Månadens tumme ner

Mardrömmen blev sann – 18 års arbete raderat av it-avdelningen med ett knapptryck. ”Jag var nära att sjukskriva mig. Jag orkade inte”, säger Rasko Jovanovic

som på detta sätt fick se sitt långvariga arbete med att digitalisera centralarkivet i Åstorps kommun tillintetgjort.

”Jätteolyckligt”, heter det från kommunens sida, men något egentligt misstag var det inte: Allt har skötts enligt rådande interna rutiner (som nu ska ses

över). Tekniken i förarsätet och tanklös utplåning av historien – på något sätt är det väl typiskt svenskt.

Månadens tumme upp

Det är jobbigt att bli uppsagd. Och att säga upp, som många chefer vet. Nu finns en sorts lösning på det sistnämnda problemet. Det är omställningsorganisationen TRR som tagit fram en digital medarbetar-avatar för chefer att öva sig på inför de jobbiga samtalen. Avataren går att ställa in i realistiska humörlägen som ledsen, förtvivlad, frågvis och förbannad, rapporterar Kollega.

Månadens utropstecken

Polisen för inte bara en kamp mot den grova organiserade brottsligheten. Utan även mot den grova organiserade administration som sedan länge sägs plåga

myndigheten. Nu försvinner dock åtminstone ett av styrdokumenten, i och med att Polisen skrotar sin nationella värdegrund. Detta sedan den i praktiken redan ersatts av statens gemensamma värdegrund, skriver Polistidningen.

Månadens ledarskapsfloskel

…är ”kroka arm”, något som alla plötsligt uppmanas att göra, alltid. Så pass att man undrar hur det ska bli något gjort med detta ständiga armkrokeri.