Tecken i tiden med Fredrik Kullberg
Ledarskapsspaningar från Chefs redaktion.
Konkurs-vd laddar batterierna, en ömhudad tech-miljardär och månadens it-haveri.
Månadens frågetecken
Konkursade batteriföretaget Northvolts vd Peter Carlsson har så att säga laddat batterierna efter jättekraschen och är redo att satsa på nytt.
Nu kliver han in som huvudman i ett nytt batteribolag, Sonder Labs, rapporterar Folkbladet. Ska utfallet bli lyckligare den här gången?
Månadens tumme ned
Techmiljardären och en av universums härskare Peter Thiel stämmer en liten schweizisk tidskrift som avslöjat att landet inte vill anlita hans dataanalysföretag Palantir, av oro för att känsliga uppgifter ska läcka till USA.
Så mäktig, och samtidigt så ömhudad.
Månadens utropstecken
Det finns hopp om mänskligheten. De flesta chefer föredrar nämligen – fortfarande (!) – att jobba med människor.
Bara nio procent skulle vilja ersätta hela personalstyrkan med AI-verktyg, enligt en enkät från it-utbildningsföretaget Udacity.
Månadens andra utropstecken
Turbulens på Göteborgsoperan: När en anställd begärde ut resultatet av en medarbetarenkät blev vederbörande kallad till chefen som ifrågasatte varför.
Men det strider mot offentlighetsprincipen och rätten att vara anonym, konstaterar JO – som kallar operans agerande för anmärkningsvärt, berättar GP.
Månadens IT-haveri
Det inträffade på Skolverket, som bränt 900 miljoner på att göra de nationella proven digitala men misslyckats. Tidiga larm om brister ledde inte till några åtgärder, avslöjar DN.
Allt är med andra ord precis som vanligt.
