”Ta-da, en svensk ledarskapskanon”

Nu när vi har suckat, bråkat och klagat på listan med svensk kulturkanon – kan vi inte sucka, bråka och klaga oss fram till en lista över svensk ledarskapskanon? Här kommer ett första utkast till början. Jag knåpade ihop 20 punkter, sen tog orken slut. Vad och vem har jag glömt? Vad ska bort? Egna tankar och idéer? Mejla mig så pratar vi vidare! Så kanske vi har en färdig lista, säg 2038 någon gång?

10 personer

Jan Stenbeck. Foto: Börje Thuresson

Gustav Vasa (stenhård chef och grundare av det moderna Sverige).

(stenhård chef och grundare av det moderna Sverige). Jan Carlzon (motivering överflödig).

(motivering överflödig). Axel Oxenstierna (superadministratör som skapade den moderna statsförvaltningen).

(superadministratör som skapade den moderna statsförvaltningen). Alva Myrdal (diplomat, statsråd, nobelpristagare – stod upp för intellektet som en inte oviktig ledaregenskap).

(diplomat, statsråd, nobelpristagare – stod upp för intellektet som en inte oviktig ledaregenskap). Fredrika Bremer (pionjär inom kvinnorätt – och det inkluderande ledarskapet).

(pionjär inom kvinnorätt – och det inkluderande ledarskapet). Raoul Wallenberg (fortfarande vår främsta symbol för vikten av mod och civilkurage som ledare).

(fortfarande vår främsta symbol för vikten av mod och civilkurage som ledare). Ingvar Kamprad (satte det svenska ledarskapet på världskartan).

(satte det svenska ledarskapet på världskartan). Jan Stenbeck (gjorde toppchefen till entreprenöriell superstjärna).

(gjorde toppchefen till entreprenöriell superstjärna). Antonia Ax:son Johnson (hållbar imperiebyggare).

(hållbar imperiebyggare). Greta Thunberg (symbolen för det unga, aktivistiska, värdebaserade ledarskapet).

10 händelser och idéer

Hans ”Hasse Hoffa” Ericson, Transportarbetareförbundets ordförande, blev fackpamp med hela svenska folket 1976.

Du-reformen (ledde till en jämställdhetsrevolution, tack Bror Rexed!).

(ledde till en jämställdhetsrevolution, tack Bror Rexed!). Kvinnorörelsen (grunden, måste man väl ändå säga, för det inkluderande ledarskapet).

(grunden, måste man väl ändå säga, för det inkluderande ledarskapet). Saltsjöbadsavtalet ( grunden för den svenska modellen, alltså samarbete mellan chefer och medarbetare).

grunden för den svenska modellen, alltså samarbete mellan chefer och medarbetare). Folkhemstanken (skapade synen på att ledarskap bäst byggs på samarbete och konsensus)

(skapade synen på att ledarskap bäst byggs på samarbete och konsensus) Hasse Hoffas solsemester (gav representationsskandaler ett ansikte – och fick chefer att förstå att de inte kan bete sig hur som helst, 1976).

(gav representationsskandaler ett ansikte – och fick chefer att förstå att de inte kan bete sig hur som helst, 1976). New Public Management (gjorde offentlig sektor mer resultat- och chefinriktat, senast till Magnus Gissléns stora förtret).

(gjorde offentlig sektor mer resultat- och chefinriktat, senast till Magnus Gissléns stora förtret). Tillitsdelegationen (viktig och inte helt okontroversiell rörelse bort från kontroll – mot tillit).

(viktig och inte helt okontroversiell rörelse bort från kontroll – mot tillit). Stockholm som omsusat tech-mecka (Spotify, Skype, Klarna).

(Spotify, Skype, Klarna). Percy Barneviks pensionsskandal (930 miljoner kr i fallskärm, gav girigheten i näringslivet ett ansikte, 2001).

(930 miljoner kr i fallskärm, gav girigheten i näringslivet ett ansikte, 2001). Diskrimineringslagen (7 spretiga lagar blev en 2009).

Calle Fleur: Månadens 10 viktigaste ledarskapsspaningar

Demis Hassabis är inte vem som helst: Han är AI-toppforskare på Google, entreprenör och mottagare av Nobelpriset i kemi 2024. I veckan satt han nedanför en antik romersk teater vid Akropolis fot i Aten, tillsammans med Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis, och fastslog att den snabba teknikutvecklingen kräver ett helt nytt förhållningssätt till lärande i arbetslivet. I sitt framförande lyfte Hassabis värdet av ”meta-skills” utöver kunskap i traditionella ämnen, till exempel att öka förståelsen för sina egna inlärningsstrategier: ”Det är väldigt svårt att förutse framtiden på 10 års sikt, i normala fall. Det är ännu svårare idag. Det enda man kan säga med säkerhet är att vi står inför enorma förändringar”, sa Hassabis och fortsatte: ”En sak vi vet säkert är att du kommer att vara tvungen att fortsätta lära… Under hela din karriär.” Apropå lärande – och den ständigt pågående debatten om ålderism: Forskning visar att människans ”kristalliserade intelligens”, alltså hur vi använder vår samlade kunskap och erfarenhet för att lösa problem, fortsätter att öka upp i hög ålder. I en stökig och snabbt föränderlig tid kommer just denna förmåga bli allt viktigare för chefer, menar epidemiologen Emma Frans i en intervju med Chef: ”Att leda företag handlar inte bara om snabb problemlösning. Det är inte bara de yngsta som har de bästa förutsättningarna i dag”, säger hon och fortsätter: ”Ledaregenskaper och social förmåga blir allt viktigare för att kunna upprätthålla komplexa samarbeten”. Dagens Nyheter rapporterar om något många av oss redan anat: Fikarasten är död. Trots att fikat ofta lyfts fram som hemligheten bakom den svenska arbetsplatsglädjen, inte minst utomlands, pekar experter på att traditionen är på väg bort. ”Det finns många yrken i dag där arbetsbördan blir allt större och tempot allt högre. Då blir det svårare att ta sig tid för paus”, säger Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet. Rekryterare ”drunknar” i AI-genererade jobbansökningar, visar en undersökning från Jobbland. 44 procent av rekryterarna säger att detta ger dem en sämre uppfattning av kandidaten – samtidigt som lika många av de själva använder AI-tjänster för att skriva egna platsannonser. Sent ska syndaren vakna, eller vad säger man? Tidningen Arbetet har gjort en läsvärd artikelserie om svårigheterna i arbetslivet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 4 av 10 med npf-diagnos får inte arbetet att funka. Och trots att allt fler i arbetslivet har diagnoser, finns fortfarande stora brister på många arbetsplatser vad gäller kunskap, förståelse och anpassningar. Intresserad av att veta mer? Då kan jag tipsa om ett avsnitt i vår webinar-serie Chefakademin Talks – som handlar om just detta viktiga ämne. Sociala färdigheter på jobbet är viktigare än någonsin. Spännande ny forskning från bland annat Harvard och Stanford visar att hela 85 procent av en persons framgång i arbetslivet beror på mjuka färdigheter och social kompetens, det vi brukar kalla (men borde sluta kalla) ”soft skills”. Bara 15 procent kan tillskrivas tekniska färdigheter och kunskap. Företagens närvaro ökar i sociala medier. Men andelen chefer som använder sociala medier för sin arbetsgivares räkning sjunker. En fjärdedel av dem är inte särskilt aktiva i sociala medier alls. Det visar Chefs nya undersökning. Läsvärd, lovar jag, inte minst för intervjuerna med profiler som Palle Lundberg, vd SKR, Linkedin-stjärnan Joel Löwenberg och imperiebyggaren Rickard Lyko, som valt bort traditionella sociala medier helt. Vilka har varit de hetaste karriär- och ledarskapstrenderna senaste året? Chefs digitala redaktör Sofia Hadjipetri Glantz har grävt i arkivet och landat i 9 finurliga nyord och begrepp. Att det lönar sig (bokstavligt talat!) att hoppa mellan olika chefsjobb är en gammal sanning. Dagens Nyheter och rekryteringsbolaget Gritifys granskning visar dock att det inte längre stämmer. För första gången på länge får trogna anställda lika mycket mer i löneökning som de som hoppar mellan arbetsgivare. ”Det har varit några år av konstant lågkonjunktur vilket kan vara en faktor som påverkar rörligheten på arbetsmarknaden i stort”, förklarar löneexpert Caroline Lindeberg på Akavia denna nya trend på arbetsmarknaden. Hur använder vi egentligen ChatGPT? Det avslöjar en uppmärksammad megastudie som OpenAI har tagit fram tillsammans med Harvard-ekonomen David Deming. Tre intressanta slutsatser ur ett ledarskapsperspektiv (ja, jag erkänner, jag använde Chat GPT för att sammanfatta insikterna): 1) En tredjedel av alla konversationer med ChatGPT är arbetsrelaterade, 2) Skrivande är den i särklass mest arbetsrelaterade uppgiften (till exempel e-post, utkast till rapporter, stöd för strategisk planering), 3) Många företag är försiktiga med att mata in känslig information och känner låg tillit till svaren, eftersom ChatGPT kan ”ljuga snyggt” (hen erkände det själv…).

Tecken i tiden med Fredrik Kullberg

Månadens tumme upp 1

Det systemfel som drabbat svensk skola får sig en välbehövlig genomlysning i Natalia Kazmierskas avslöjande bok ”Fuskarna – den nya hårda skolan och sveket mot barnen”. En hisnande skildring av betygsfiffel, hästgymnasier utan hästar, olaglig kontroll av flickors kläder en rektor som använder skolpengen till sexklubbsbesök i Thailand.

Månadens tumme upp 2

Fastighetsförvaltningen i Helsingborg har flyttat till nytt kontor. Men i stället för att köpa nya möbler valde man begagnat. Vilket innebar en besparing på 460 000 kronor – och en minskning av utsläppen motsvarande 130 flygresor. ”Väldigt många är förvånade över hur fint du kan få fast att du inte köper nytt”, säger administrative chefen Daniel Edenström till HD.

Månadens frågetecken 1

Kaos på spåren, miljardförluster i godstrafiken och en skenande underhållsskuld. Läget är som bekant allvarligt för svensk järnväg och ledarskapsfrågan som infinner sig är: Vem är huvudansvarig? Svar: Ingen. Åtminstone saknas den typ av exekutiva råd med tydligt mandat till järnvägens nyckelaktörer som efterlysts av bland andra SJ:s vd Monica Lignegård. När DN i en intervju vid fyra tillfällen ber infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att svara ja eller nej på frågan om han vill ett sådant råd, väljer han att inte svara.

Månadens frågetecken 2

Är AI-bubblan på väg att spricka? I tre artiklar undersöker den mycket seriösa tidskriften Economist bakomliggande orsaker till en sådan tänkbar explosion. En enda siffra räcker för att inse faran i situationen: Open AI planerar att ”bränna” en kassa på 115 miljarder dollar inom bara fyra år. Economist har jämfört orsak och verkan mellan elva teknikrelaterade bubblor genom tiderna, från 1840-talets järnvägsrevolution och framåt. Slutsats: en exploderande AI-bubbla skulle vara den fjärde farligaste. ”Under det gångna året har löftet om en teknologisk revolution varit en välkommen distraktion från den mörka verkligheten med sköra amerikanska institutioner, växande handelshinder och kolossala statliga lån. Om den digitala guden inte skulle komma, eller dröja med det, kan fallet bli brutalt”, heter det.

Månadens utropstecken

Ett Tinder-iserat jobbsökarhelvete. Så beskriver The Atlantics Annie Lowrey det dysfunktionella system där unga jobbsökare översvämmar jobbportalerna med AI-genererade ansökningar, HR-avdelningar använder AI för att sortera i flödet, medan ingen får något jobb.

Månadens sågning

Det kommer från Riksrevisionen, som inte är nådig i sin granskning av hur statsmakterna hanterat den ambitiösa satsningen på FN-projektet Agenda 2030 för ökad hållbarhet.Inte nog med att det saknats ”en tydlig inriktning” på vilka mål som ska uppfyllas. Styrningen har dessutom varit ”ryckig och otydlig”, myndigheterna saknat ”förutsättningar att bidra till måluppfyllelsen”, samtidigt som regeringen ändå inte kollat hur det gått. Aj!

