Daniel Ek-metoden – ledarskapet bakom Spotify

Efter 20 år meddelar Spotify-grundaren Daniel Ek att han kliver av vd-stolen i januari 2026.

Under sin tid vid spakarna har Eks förmögenhet vuxit till 94,4 miljarder kronor, enligt Affärsvärldens beräkningar, medan Spotify gjorde sitt första lönsamma helår hittills under 2024 med en rörelsevinst på cirka 16 miljarder kronor.

Samtidigt har antalet betalande Spotify-abonnenter vuxit till 276 miljoner globalt.

Vad är ledarskapsreceptet bakom framgångarna?

I en intervju med The Observer Effect 2023 berättar Daniel Ek i detalj om sina arbets- och ledarskapsmetoder.

Spotify-grundarna Martin Lorentzon och Daniel Ek. Martin Lorentzon är idag styrelseledamot, medan Daniel kommer att fortsätta vara styrelseordförande.

Daniel Ek-metoden – tid för tid

Väckarklockan ringer vid 06:30. Daniel Ek får då en stund tillsammans med sin fru och sina barn, innan han en timme senare kör sitt dagliga träningspass.

Halv nio vidtar promenad oavsett årstid och väder, innan han vid 09:30 börjar läsa i upp till en timme.

Ibland läser han nyheter, men minst lika ofta någon av de många böcker som tornar upp sig på nattygsbordet och i runtom i huset.

Historia, biografier, ledarskap – litteratursmaken är lika bred som hans musiksmak.

Börjar arbetsdagen kl. 10.30

Först vid 10:30 startar den egentliga arbetsdagen, berättar Daniel Ek.

”Många fattar stora beslut tidigt på dagen, medan jag fattar dem sent, åtminstone med europeiska mått mätt. Ironiskt nog inte för att jag är mer produktiv då, utan snarare för att vi har så många medarbetare i USA, vilket gjort att jag vant mig vid att arbeta på det sättet”, säger han i intervjun.

daniel ek Daniel Ek. Ålder: 42 år. Gör: Vd för Spotify, som han grundade 2006. Aktuell: Med beskedet att han lämnar vd-posten för företaget. Han kommer dock att fortsätta som styrelseordförande.

Ett ämne i taget

I allmänhet fokuserar Daniel Ek på ett stort ämne per dag.

Innan han börjar diskutera ämnet med sitt team, ägnar han mycket tid åt förberedelser. Som inläsning och samtal med medarbetare som är en del av beslutsprocessen eller har särskilda insikter.

”Ibland tar jag även in externa perspektiv”, säger Daniel Ek.

Tiden är medarbetarnas och företagets mest värdefulla resurs, enligt Daniel Ek. Vilket innebär att tiden inte får slösas bort i möten.

Daniel Eks syn på möten

Spotify-ledarens recept för ett lyckat möte vilar på tre pelare: ett tydligt definierat mål, valmöjligheter som är identifierade i förväg och mötesdeltagare som har klart för sig varför de är där och vad som förväntas av dem.

Själv begränsar han sig Daniel Ek till tre eller fyra möten per dag, säger han till The Observer Effect.

Daniel Ek försöker kombinera svensk konsensuskultur med det mer handlingsinriktade amerikanska ledarskap som han uppskattar mycket.

”På Spotify försöker vi få alla att komma överens, men om det inte lyckas, ska människor känna sig bemyndigade att fatta beslut”, säger han.

Janne Carlzon en inspiration

Daniel Ek har tagit intryck av SAS-Janne Carlzon och hans bok Riv pyramiderna, med tankegångar om att ledaren i själva verket befinner sig på botten av en pyramid, med uppgift att inspirera.

”Jag vill att mitt ledningsteam ska känna sig bemyndigat och inte behöva lägga fram alla beslut för mig för granskning och godkännande,” säger Daniel Ek.

I stället uppmuntrar han sina anställda att ta risker, vara innovativa och inte vara rädda för att misslyckas, berättar han för The Observer Effect.

En ung Daniel Ek.

”Work from anowhere”-konceptet

Balans i livet är viktigt. Under Daniel Eks ledning har Spotify kommit att introducera konceptet ”Work from anowhere”, som tidigt gav medarbetarna möjlighet att jobba på distans.

”I Skandinavien jobbar verkligen på arbetstid. Men när vi är lediga, är vi lediga på riktigt”, säger han till New York Post.

Hans råd till medarbetarna är att tillåta sig ordentliga pauser, och inte sådana där de samtidigt kollar sin mejl.

