EMPATI, LAGARBETE, viljan att lära och förmågan att lösa problem. Dessa mänskliga och långsiktigt förvärvade färdigheter är de du har bäst nytta av på jobbet om du jobbar i en kunskapsintensiv bransch. Det är också de som kommer att rädda dig från att bli utbytt av en AI.

”Det är fascinerande att se problemlösning framstå som den viktigaste mjuka färdigheten”, säger Daniel Nilsson, vd för Muchskills.

Daniel Nilsson, vd Muchskills.

”Enligt min erfarenhet förutsätter många organisationer att deras anställda redan har starka problemlösningsförmågor, men få investerar i strukturerad utbildning för att utveckla dem. Utan formella ramverk kan även begåvade anställda ha svårt att tillämpa problemlösning konsekvent eller i nya sammanhang. Riktad utveckling av den här förmågan borde vara en prioritet för ledare.”

Muchskills har sållat fram vilka kompetenser som är vanligast att lyfta fram på sin plattform där 100 000 yrkesverksamma presenterar sig själva och sina färdigheter för varandra i syfte att matchas ihop i olika arbetsprojekt.

Studien, som baseras på plattformens data, visar att det är de djupt mänskliga kompetenserna, ofta kallade ”mjuka” färdigheter, som personer i kunskapsintensiva branscher har störst nytta av på jobbet idag. Dessa färdigheter kommer också att fortsätta vara viktigast, även när AI gör alltmer av det kunskapsintensiva arbetet.

De viktigaste färdigheterna för att vara framgångsrik på sitt jobb är:

Problemlösning

Det absolut viktigaste att kunna. Rankas dubbelt så högt som tvåan på listan, empati. Många gånger är problemlösning just den tjänst dessa företag säljer till sina kunder, till exempel konsultbolag av olika slag.

Dessutom har annan forskning, inklusive World Economic Forums rapport om framtidens jobb 2025, lyft fram analytiskt tänkande, motståndskraft, flexibilitet och smidighet, nyfikenhet och livslångt lärande – alla avgörande för effektiv problemlösning – som de mest efterfrågade färdigheterna inom olika branscher under de kommande åren.

Empati

Empati och tillit är erkänt viktiga drivkrafter för att behålla effektiviteten hos både anställda och ledare. Det finns forskning som listar empati som den enskilt viktigaste ledarskapsförmågan.

Empati gör det möjligt för människor att förstå andras perspektiv, bygga lösningar med användaren i centrum och samarbeta effektivt. Denna mänskliga förmåga är också avgörande för att minska risker som uppstår till följd av fragmenterade processer, dålig kunskapsdelning eller överdrivet beroende av AI. Empatiska ledare är också bättre på att hantera utbrändhet och bygga motståndskraftiga team, enligt en annan studie.

Lagarbete

Att lagarbete och samarbetsförmåga kommer så högt upp på listan tyder på att många moderna arbetsmiljöer – särskilt agila, projektbaserade och kundfokuserade team – är starkt beroende av samarbetsförmåga för att uppnå resultat och anpassa sig till förändringar. Forskning visar också att lagarbete och samarbete är inte bara önskvärt, de är avgörande för teamets och organisationens prestationer.

Vilja att lära

Att vara snabblärd och villig att lära sig nytt är en nyckelkompetens och avgörande förmåga i en tid där tekniker och plattformar utvecklas snabbare än traditionella utbildningssystem.

För den enskilde är det alltså en god idé att öva upp sin inlärningsflexibilitet för att kunna anpassa sig snabbt, tillämpa ny kunskap effektivt och hjälpa sina organisationer att navigera i den snabba förändringstakten inom kompetens och teknik. Och organisationer bör bygga system som stöder kontinuerligt lärande – från mikrolärande till mentorskap – samtidigt som de aktivt möjliggör för anställda att ägna sig åt självlärande.

Aktivt lyssnande

Att kunna lyssna betraktas alltmer som en hörnsten i effektivt samarbete. Det är en förmåga som hänger ihop med inlärningsförmåga, kommunikation och empati och är centralt för att bli effektiv, kunna lösa problem och minska missförstånd.

Det är en viktig förmåga för ledare som ska bygga tillit och coacha medarbetare. Organisationer bör rent av odla aktivt lyssnande genom utbildning, feedback och mentorskap, och integrera det i vardagliga interaktioner. En kultur där det är lika värdefullt att lyssna som att tala förbättrar i slutändan samarbete, engagemang och prestation.

Kommunikation

Förmågan att kommunicera nämns i studien i en mängd olika former och situationer; talad, skriftlig, i möten och korridorer. Sammantaget kan man säga att effektiv kommunikation är grunden för starka relationer på arbetsplatsen, vilket i sig bygger en hälsosam företagskultur, bättre prestationer och större medarbetarlojalitet.

Enligt Linkedins rapport om de mest efterfrågade färdigheterna för 2024 är kommunikation den mest efterfrågade färdigheten för organisationer världen över. Det gäller särskilt inom konsulting och teknik, där tydlig kommunikation direkt påverkar kundernas förtroende och leverans.

Kritiskt tänkande

Blir allt viktigare i en värld där beslut i allt högre grad formas av data och algoritmer. Förmågan att ifrågasätta, objektivt utvärdera och göra sunda bedömningar har blivit en avgörande mänsklig fördel. I en tid där maskiner utför uppgifter snabbare än vi någonsin skulle kunna, betonar experter att det verkliga värdet ligger i hur vi använder AI: veta vad vi ska delegera, vad vi ska behålla för oss själva och hur vi ska tolka vad som kommer tillbaka.



Damon Lembi, vd för det globala utbildningsföretaget Learnit: ”Två personer med samma AI-verktyg kan producera radikalt olika resultat baserat på hur de formulerar problem, vilka frågor de ställer och hur obevekligt de förhör resultatet.”

Ledarskap

Ledarskapsförmåga förekommer i studien i en mängd olika dimensioner: från att ta fram en strategisk vision till personalledning till effektivt beslutsfattande. Detta visar också hur förväntningarna på ledare utvecklas. Modernt ledarskap handlar mindre om kommando och kontroll och mer om att främja anpassningsförmåga, inkludering och förtroende.



Därför bör ledarskapsträning handla mindre om auktoritets- och strategiträning och mer om att lära framtida ledare att coacha medarbetare och underlätta, påverka och uppmuntra distribuerat beslutsfattande, inkludering och människors inflytande – de förmågor som upprätthåller förtroende och flexibilitet på en annars AI-driven arbetsplats.

Noggrannhet

En väldigt viktig egenskap i verksamheter där precision är avgörande. Noggrannhet stärker andra viktiga mjuka färdigheter: det gör problemlösning mer robust, säkerställer att kommunikationen är korrekt och stöder ledarskap genom ansvarsskyldighet och uppföljning. Att de yrkesverksamma i kompetensbaserade organisationer värderar noggrannhet så högt tyder på noggrannhet inte bara handlar om att undvika misstag utan också om att bygga förtroende, kvalitet och pålitlighet.

Anpassningsförmåga

Med detta menas en människas förmåga att anpassa sig till förändrade omständigheter med självförtroende. Anpassningsbara medarbetare förblir inte bara effektiva under press, utan behåller också sitt välbefinnande, vilket skapar motståndskraftiga, högpresterande team. Förmåga att anpassa sig är lika viktigt för ledare.

En undersökning från Harvard Business School 2020 med 1 500 chefer i mer än 90 länder visade att 71 procent ansåg att anpassningsförmåga var den viktigaste egenskapen hos en ledare.