Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

”Chefskompetens är underskattat”

TLV:s avgående generaldirektör Agneta Karlsson hyllar chefskapet i en intervju med Altinget. 

Ledarskap
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad
Att få med sig medarbetarna i förändring är en viktig chefskompetens.

CHEFSKOMPETENS är underskattat. Det säger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets avgående generaldirektör Agneta Karlsson i en intervju med Altinget. 

Agneta Karlsson lämnade i december över gd-posten till Magnus Thyberg.

”Det är så många som är extremt fokuserade på sakfrågorna för att få saker gjorda, vilket är bra, men om man inte har personalen med sig, om man inte förstår komplexiteten av att genomföra förändringar till exempel, då blir det inte bra”, säger Agneta Karlsson med lång erfarenhet inom både förvaltning och politik

Hon understryker också vikten av nyttiga erfarenheter och ett kontaktnät för att nå toppjobbet som generaldirektör. 

”Det kändes som att jag hade nytta av i princip allt jag hade gjort innan. Jag hade kontakter, kände många av mina kollegor på de andra myndigheterna, visste hur Regeringskansliet fungerar, kände många av tjänstemännen. Patientorganisationer och branschorganisationer kände jag också innan. Det var lätt på så sätt.” 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Ledarskap

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer