CHEFSKOMPETENS är underskattat. Det säger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets avgående generaldirektör Agneta Karlsson i en intervju med Altinget.

Agneta Karlsson lämnade i december över gd-posten till Magnus Thyberg.

”Det är så många som är extremt fokuserade på sakfrågorna för att få saker gjorda, vilket är bra, men om man inte har personalen med sig, om man inte förstår komplexiteten av att genomföra förändringar till exempel, då blir det inte bra”, säger Agneta Karlsson med lång erfarenhet inom både förvaltning och politik.

Hon understryker också vikten av nyttiga erfarenheter och ett kontaktnät för att nå toppjobbet som generaldirektör.