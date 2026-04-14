Så blir medarbetarenkäten som bäst
Bu eller bä Medarbetarenkäter är hjälpsamt för att få en överblick av läget på arbetsplatsen. Använd dessa tre regler för att få ut det mesta av enkäten.
GÅR DU OCH funderar över hur dina medarbetare mår, egentligen?
Medarbetarenkäter är ett viktigt verktyg för att mäta temperaturen på arbetsplatsen.
Här är några saker du som chef bör tänka på före, under och efter att medarbetarenkäten skickas ut, enligt tidningen Arbetsliv.
- Var noggrann med planeringen av enkäten och gå igenom den före utskick.
Som chef måste du naturligtvis veta vad du vill ha ut av undersökningen.
- Ta hjälp med att tolka svaren och planera åtgärder.
Är du inte beredd att jobba med resultatet är det bättre att låta bli att ställa frågorna. Välj ut en eller några få punkter/områden att jobba vidare med. Hellre ett fåtal åtgärder som verkligen blir av.
- Vänta inte för länge med återkoppling och lyft även det som är positivt.
