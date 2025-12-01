”Quiet loving” – i själva verket älskar vi våra jobb  

HELA 72 PROCENT AV SVENSKARNA ser fram emot att gå till jobbet minst en gång i veckan, vilket är högre än det globala snittet på 64 procent. Detta enligt PwC:s undersökning Hopes and Fears 2025, där nästan 50 000 medarbetare från 48 länder deltagit.

Uttrycket quiet quitting, som Chef tidigare skrivit om, dök upp 2022 på Tiktok för att beskriva omotiverade anställda som bara gör det absolut nödvändigaste. Att ”quiet loving” kan vara en mer passande beskrivning av relationen mellan anställda och företag bekräftas i en annan global studie från förmåns-företaget Pluxee.

Nära 9 000 anställda från olika yrkesområden i tio länder, däribland Frankrike, Indien och USA, har tillfrågats om vad de känner för sina arbetsgivare – 83 procent svarar att de ”älskar” eller ”tycker om” dem. En anmärkningsvärd siffra som ställer förutfattade meningar på ända, enligt Pluxees globala vd Aurélien Sonet.

”Bland medarbetarna finns ett mycket starkt känslomässigt engagemang för företagen, fjärran från föreställningen att de skulle brista i motivation”, säger han till franska Les Echos.

Den positiva synen på jobbet avspeglas också på andra sätt vad gäller svenskarnas motivation.

77 procent säger sig vara villiga att anstränga sig utöver vad som förväntas av deras roll, enligt PwC-rapporten som besvarats av 1062 svenskar. Det är en betydligt högre andel än det globala snittet på 67 procent. Vidare uppger 79 procent av svenskarna att de är entusiastiska på jobbet minst en gång i veckan, vilket även det är avsevärt högre siffra än globalt (59 procent).

”Svenskarna är mer tillfredsställda och ser fram emot att gå till jobbet i en mycket högre utsträckning än man gör globalt. Svenskarna säger också att de är mer stolta över sitt arbete. Vi svenskar upplever inte heller lika stora känslor av trötthet som man gör i andra länder”, säger PwC:s analytiker Lisa Haglund.

Orsaken?

”Det är kanske inte rocket science, att medarbetare som känner trygghet och kanske även har en god privatekonomisk situation blir mer motiverade än andra”, säger hon.