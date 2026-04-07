Otillräckligt stöd får chefer att sluta

DET ÄR JONAS SVANSTRÖM, forskare vid Karlstads universitet, som ägnat de senaste åren åt att studera vad som får första linjens vårdchefer att stanna kvar eller lämna sitt uppdrag. I en ny avhandling beskriver han hur höga krav, begränsat inflytande och otillräckligt stöd ofta är faktorer som ligger bakom besluten att sluta. I många fall går problemen ut över den egna hälsan i form av stress, sömnsvårigheter och oro, visar det sig.

”Ja, första linjens chefer har verkligen en svår sits”, säger Jonas Svanström till Vårdfokus.

Hans avhandling innehåller flera beskrivningar av hur förstalinje-cheferna saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket hindrar dem att fullfölja sitt uppdrag och får dem att känna sig maktlösa.

Konflikter i arbetsgruppen och bristande stöd från cheferna högre upp i hierarkin gör inte saken bättre.

Flera av förstalinjecheferna beskriver en känsla av ensamhet och att stå helt utan stöd. Vilket gör det svårt att hantera medarbetare som intrigerar bakom deras rygg eller har ett öppet otrevligt bemötande.

”Jag skulle vilja likna det vid en form av vuxenmobbing. I en av våra studier såg vi att det var vanligare än man kan tro att chefer känner att de har dåliga relationer. Nu har vi ju tittat på det här ur chefens perspektiv, man kan också se det från medarbetarens håll som tycker det är jobbigt att ha en chef som man anser är dålig”, säger Jonas Svanström till tidningen.

Han framhåller samtidigt att en stor del av cheferna tycker att de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Förstalinjechefer som valt att stanna kvar betonar vikten av tillit, autonomi, meningsfulla relationer, stöd från kollegor och närmaste chef samt tydliga roller.