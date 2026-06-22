Deloitte: ”Misstag ersätta junior personal med AI”

ATT HÖGUTBILDADE ungdomar ska stängas ute från arbetsmarknaden när AI tar över instegsjobben är en allt vanligare farhåga. Frågan är bara vilka som ska ta över som seniora medarbetare och chefer om ingen lär sig jobbet från grunden.

Revisionsjätten Deloitte, som just nu sjösätter en global omorganisation, ser dock ett fortsatt behov av yngre medarbetare och varnar för en övertro på AI:

”En sak är klar: Vi kommer inte att ifrågasätta rekryteringen av junior personal. Att beröva oss själva en generation för att ersätta den med AI vore ett stort strategiskt misstag. På vår arbetsplats är lärande och kunskapsöverföring oerhört viktigt. Om det inte finns några efterträdare, blir det ingen kunskapsöverföring och företagets framtid sätts på spel”, säger en av företagets hr-ansvariga, Véronique Violin, till franska Les Echos.

En svensk studie visar att AI hittills haft en negativ effekt på sysselsättningen bland yngre, särskilt i yrken där tekniken är lätt att använda.