Längre arbetsliv främjas
Guldklocka Regeringen vill skapa en bild av åldersfördelningen bland statligt anställda, och främja ett längre arbetsliv för dessa.
ARBETSGIVARVERKET SKA redogöra för sina insatser för att möjliggöra ett längre arbetsliv för anställda i staten.
Det framgår av ett uppdrag i regeringens årliga regleringsbrev, rapporterar Publikt.
I uppdraget ingår en redogörelse för åldersfördelningen bland de statligt anställda, med särskilt fokus på äldre arbetstagare.
Regeringen vill därmed få en tydlig bild av åldersstrukturen och vilka åtgärder som krävs i takt med att arbetskraften blir äldre.
”Det är viktigt att staten som arbetsgivare är ett gott föredöme som tar vara på kompetensen hos medarbetare, oavsett ålder, och skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv. Genom att följa upp insatserna och analysera åldersfördelningen får vi ett bättre underlag för hur framtidens kompetensbehov möts”, förklarar arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) enligt Publikt.
