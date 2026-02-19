Längre arbetsliv främjas

ARBETSGIVARVERKET SKA redogöra för sina insatser för att möjliggöra ett längre arbetsliv för anställda i staten.

Det framgår av ett uppdrag i regeringens årliga regleringsbrev, rapporterar Publikt.

I uppdraget ingår en redogörelse för åldersfördelningen bland de statligt anställda, med särskilt fokus på äldre arbetstagare.

Regeringen vill därmed få en tydlig bild av åldersstrukturen och vilka åtgärder som krävs i takt med att arbetskraften blir äldre.