Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Hälsoundersökningar ger bättre hälsa 

Regelbundna hälsoundersökningar via jobbet ger resultat i form av bättre vanor och hälsa visar en ny studie.

Hälsa
Text: Redaktionen
Publicerad

DE SOM GENOMGÅTT regelbundna hälsoundersökningar via sitt arbete uppvisar oftare förbättrade träningsvanor, förbättrad hälsa och en något mindre viktökning.

Det visar resultaten från över 100 000 genomförda hälsoprofilbedömningar i en ny studie från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).  

”Våra resultat tyder på att arbetsgivare bör ha en långsiktig strategi för hur de erbjuder dessa undersökningar och följer upp resultaten över tid”, säger Elin Ekblom Bak, professor vid GIH och projektledare för forskningsprogrammet Work Together.  

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Hälsa

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer