Hälsoundersökningar ger bättre hälsa
Regelbundna hälsoundersökningar via jobbet ger resultat i form av bättre vanor och hälsa visar en ny studie.
DE SOM GENOMGÅTT regelbundna hälsoundersökningar via sitt arbete uppvisar oftare förbättrade träningsvanor, förbättrad hälsa och en något mindre viktökning.
Det visar resultaten från över 100 000 genomförda hälsoprofilbedömningar i en ny studie från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).
”Våra resultat tyder på att arbetsgivare bör ha en långsiktig strategi för hur de erbjuder dessa undersökningar och följer upp resultaten över tid”, säger Elin Ekblom Bak, professor vid GIH och projektledare för forskningsprogrammet Work Together.
