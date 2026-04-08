Distansarbete här för att stanna – chefer fortsatt skeptiska

DISTANSARBETET ÄR här för att stanna och har etablerat sig på en stabil nivå på nästan två dagar i veckan för kontorsanställda i Sverige.

Det visar en rapport från forskningsinstitutet Ratio, som i viss mån motsäger de återkommande signalerna från arbetsgivarna om att medarbetarna ska tillbaka till kontoren.

”Det som förvånar mig mest är att antalet som distansarbetar någon gång per vecka ökat marginellt. Samtidigt har andelen som jobbar hemma fem dagar i veckan halverats sedan vår senaste undersökning”, säger Jonas Grafström, vice vd och forskare på Ratio.

”Trots en offentlig diskussion om ’back to office’ tycks distansarbete ha etablerats som en normal del av arbetslivet. Det som förändras är snarare formerna – hybridarbete tycks ha blivit norm”, fortsätter han i ett pressmeddelande.

Kvinnor värderar flexibilitet mer än män. Bland kvinnor i åldern 36–49 år tycker 69 procent att möjligheten att arbeta hemifrån är mycket viktig. Samtidigt arbetar fler män än kvinnor arbetar tre–fem dagar hemifrån.

”Distansarbete används mest av de i åldern 35–49 samt lite mer av de som har barn, vilket generellt omfattar just det åldersspannet. Troligen har det att göra med att få livspusslet att gå ihop”, säger Jonas Grafström.

Chefer är mer skeptiska till distansarbete än andra, visar det sig också.

Endast en fjärdedel av cheferna tycker att möjligheten till distansarbete är mycket viktig, jämfört med 35 procent bland medarbetare utan personalansvar.

En stor majoritet av chefer som avstår från distansarbete – 68 procent – framhåller att det är viktigt att vara fysiskt närvarande på kontoret för att ”synas och höras”. En andel som ökat tydligt sedan 2022.

Chefernas mer restriktiva hållning till distansarbete hänger ofta ihop med deras ansvar för samordning, ledarskap, arbetsmiljö och resultat, enligt rapporten. Arbetsuppgifter som kan vara svåra att hantera på distans.

Det finns också stora geografiska skillnader. Storstäderna är minst villiga att släppa möjligheten till distansarbete. I Stockholm är acceptansen för en arbetsplats utan distansmöjlighet lägst i landet. Stockholm toppar också listan över det genomsnittliga antalet distansarbetsdagar per vecka med 2,01, tätt följt av de andra storstäderna Malmö (1,72) och Göteborg (1,67).

Något som står i kontrast mot mönstret i Småland med bara 1,05 distansjobbardag i veckan och 1,49 i norra Mellansverige.