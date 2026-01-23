Låg kontorsnärvaro trots skärpta krav

SEDAN RESTRIKTIONERNA kring pandemin togs bort har allt fler arbetsgivare börjat kräva en ökad närvaro på kontoren. Sedan i höstas måste exempelvis medarbetare på Försäkringskassan vara på kontoret minst tre dagar i veckan.

Men trots att många organisationer skärpt sin närvaropolicy är det inte alla som lever upp till den.

Det visar en studie ledd av forskaren Christina Bodin Danielsson vid KTH, på uppdrag av fastighets-bolaget Areim.

Inte ens hälften av 53 undersökta organisationer når upp till 40 procents närvaro, vilket dessutom är betydligt lägre än vad deras policyer tillåter. Det rapporterar forskning.se.