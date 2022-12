Förfallet som kom av sig, julklappar, festvägrande mellanchefer, förtroendebrist för kvinnliga chefer och AI-motorn som ger dig svar på… ALLT!

Förfallet som kom av sig

Nu är det jul igen

Du har rätt att vara ”tråkig” på jobbet

Minskande förtroende för kvinnliga chefer

Kantars årliga globala studie ”The Reykjavik index for leadership” konstaterar att fler kvinnor blir chefer än tidigare, men att förtroendet för dem fallit markant. Som skäl anges bland annat att traditionella könsroller förstärkts under pandemin, då många kvinnor tagit större ansvar för hemmet. En annan förklaring är att oron i omvärlden och den ekonomiska krisen skapar rädsla i samhället, som får fler att luta sig mot det som traditionellt ansetts vara tryggt och säkert. Den där ”starka” manliga ledaren, till exempel. Missa inte sajten Fempers gedigna och intressanta genomgång av rapporten.

Svar på livets största gåtor

