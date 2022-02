Polischefen Linda H Staaf om att vara introvert – och samtidigt i händelsernas centrum

Samtalet med Cissi Elwin leder vidare in på integration och utanförskap.

Just utanförskap, men den här gången på arbetsplatsen, är något som kommer upp igen, senare i poddavsnittet.

”Jag är väldigt noga med som chef att inte skapa ett utanförskap. Att man som medarbetare känner sig inkluderad, att man har kontakt med sin chef regelbundet, att man känner tillsammans med chefen och gruppen att man är en i gänget.”

”Det är väldigt viktig för mig att hela tiden fånga upp medarbetarna, så att de känner att de är en del av det arbete som vi gör. Motsatsen – om man börjar få en medarbetare att känna sig utanför – det är samma utanförskap när vi pratar om samhällsproblem som när vi pratar om ledarskap. Det är då som lojaliteten brister och det uppstår negativa tankar. Det blir ingen bra arbetsmiljö.”

Resultatet av arbetet som NOA gör får allmänheten sällan veta något om. Däremot lyfts ofta kritik om dålig uppklarningsprocent och otillräckliga resurser inom polisen fram i media. Linda H Staaf berättar om hur hon trots det får medarbetare att känna sig stolta och motiverade.

Om Linda H Staaf Bor: Norrköping. Karriär: Chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa. Började inom polisen 2004, som utredare inom ekonomisk brottslighet. Universitetsexamen i juridik och ekonomi. Övrigt: Gav 2018 ut deckaren Ulv i fårakläder.

Ett tillfälle när resultaten undantagsvis kunde lyftas fram var på den internationella presskonferensen under jobbet med Encrochat och Anom, där Linda H Staaf ledde Sveriges del i en gigantisk operation som ledde till 155 gripna gängkriminella och tio planerade mord som kunde undvikas, bara i Sverige.

”Det var viktigt för mig att visa i det här läget att: ja, det ser ut som det gör med mycket våld, mycket skjutningar och organiserad brottslighet. Men polisen agerar faktiskt. Vi gör saker.”

”Sverige får negativ publicitet med anledning av att vi har utmaningar med gängvåld, så det var viktigt även internationellt att visa att Sverige agerar.”

Linda H Staaf kan varken berätta hur många personer hon leder som chef eller närmare om hur de är organiserade. Däremot berättar hon öppet i podden om vad som format henne som person och chef och hur hon har lärt känna sig själv och hittat sätt att hantera sina ledarskapsutmaningar.

Du har beskrivit dig själv som en introvert person. Ändå är du i händelsernas centrum. Det måste vara rätt påfrestande?

”Det har varit det många gånger och är det i perioder. I synnerhet när man är lite trött och sliten, då kryper det introverta sig på.”

”Jag hämtar energi genom att vara för mig själv. Men jag trivs och går all in i min roll som chef och jag trivs i det och jag vet hur viktigt det är att skapa relationer och att lyssna på andra och att finnas och vara synlig. Det har inga som helst problem med. Men just när jag går av mitt arbetspass då är inte jag den första som går på fest.”

”Jag kan också i perioder, kanske mer än andra, kämpa för att inte stänga dörren till mitt rum. Det ligger nära till hands att jag skulle vilja försvinna in där bakom, för det är så jag är av naturen. Ibland måste jag också göra det för att orka.

Det förväntas nästan idag av en chef att man har en öppen dörr och är tillgänglig. Det kan ju bli lite för mycket faktiskt.

”Ja, och det är någonting som jag pratar med mina chefer om hela tiden: att vi bara är människor. Man kan inte förvänta sig att vi ska vara helt perfekta.”

”Alla vet vi att en chef ska vara lyhörd, tillgänglig, inlyssnande och så vidare. Absolut, det behöver vi inte påminna en enda chef om. Det vet alla. Men frågan är ju hur man ska klara det? För man är bara människa.”

Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseverksamhet NOA, berättar i Chef Dilemma om: Vilka orsaker hon ser bakom gängskjutningar och sprängningar.

Vilket som är hennes största chefsdilemma just nu.

Hur man leder i en verksamhet där det mesta är väldigt hemligt.

Vem hon kan anförtro sig till efter en riktig skitdag.

Hur hon hanterar härskartekniker.

Vad hon gör om en hotfull situation uppstår när hon inte är i tjänst.

Konkreta saker hon gör får att få alla att känna sig inkluderade på jobbet.

Hur hon gör för att skapa stolthet hos medarbetare.

Vad hon som chef gör för att medarbetare ska orka med ett tufft arbete i längden.

Sina svagheter som chef.

Traumat när hon förlorade sin bror och hur det har format henne.

Om sin mamma som var en av Norrlands första kvinnliga poliser.