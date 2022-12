Forskning: Ytligt bekanta bästa vägen till nytt jobb

En 22-årig datastudent på KTH har hoppat in som vd på bemanningsföretaget Adecco Group. En hel månad sitter Emilia Rieschel på vd-stolen efter att hon i hård konkurrens blivit utsedd till ”CEO for One Month”. Någon reell beslutsmakt har hon inte, men det ömsesidiga lärandet ger stor utdelning.