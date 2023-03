Chef Weekly med Calle Fleur: ”One Årets Chef to rule them all”

One Årets Chef to rule them all

Det är något alldeles speciellt med utmärkelsen Årets Chef.

Processen pågår nästan hela året. Pärmar fylls upp med djupresearch. En jury med välkända toppchefer och erkänt skickliga ledarskapsexperter handplockas av Chefs redaktion. Agnar sållas från det där vetet, hemliga kuvert byter ägare och slutligen kvarstår endast tre slutfinalister. Tre personer som, trots att de oftast leder verksamheter med tusentals medarbetare och ansvarar för budgetar i mångmiljardklassen, är påtagligt pirriga och nervösa när det vankas prisutdelning.

För oss på redaktionen inleddes Årets Chef-veckan redan i måndags morse då jag och Cecilia Norrby, redaktionschef tillika juryordförande, gjorde ett historiskt retrospektiv över tidigare vinnare i en föreläsning. Bland annat grävde vi fram första vinnaren någonsin: Mats Wallin, vd Guldfynd, som tog emot priset 1996. Vilken tidskapsel!

Därefter påbörjades utsmyckningen av Chefs lokaler. Vepor skulle hängas, blomsterarrangemang placeras, ballongbuketter blåsas. Och så vid lunch i torsdags sammanstrålade de så slutligen, de tre slutfinalisterna, för ett direktsänt webinar hemma hos oss på Chef.

I 45 minuter delade Britta Wallgren, vd Capio Sverige, Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö, och Claes Seldeby, koncernchef Ahlsell, med sig av sina främsta tips till mig i det som vi valt att kalla en ”master class i det goda ledarskapet”. Cecilia, Britta och Claes bjussade frikostigt med sig av insikter om hur man bäst lockar talanger, hur man tvättar bort en “grabbig” kultur och hur automation och effektivisering kan frigöra outnyttjad potential. För det är ju det – inte nya system som alla ändå vill byta ut om några år – som allting handlar om. Att se människan. Och att förstå att förändring inte handlar om att ta sig från punkt A till B, utan att det är en ständigt pågående resa utan slut.

Vad skulle jag vara för objussig omvärldsspanare om jag inte delade med mig av en länk till webinaret till mina trogna läsare? Här kollar du. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte!

Det minglades, skålades och dokumenterades hela eftermiddagen.

Sen började det dra ihop sig till prisutdelning inför cirka 70 spända medarbetare, styrelseledamöter, jurymedlemmar och finalister, som alla hade tagit med sig sina närmaste medarbetare. Lyckligtvis hade snöovädret precis lugnat ned sig, så medarbetarna i Värmdö kommun slapp åka bandvagn till Stockholms innerstad.

Och så blev det äntligen klart!

Claes Seldeby, koncernchef Ahlsell, är Årets Chef 2023!

Chefs tunga och namnkunniga jury har utsett en mycket värdig vinnare. Ahlsell är ett bolag med rötter från 1800-talet, som verkar i en traditionell bransch med grabbig kultur. Claes Seldeby har tagit sitt bolag genom en remarkabel förändringsresa: Omsättning, resultatet och medarbetarengagemanget har ökat, andelen kvinnliga chefer har fördubblats – och bolaget är nu bäst i klassen när det gäller hållbarhetsarbetet. Goda ledarskapsförebilder är viktigare än någonsin och Claes är definitivt en sådan! Stort grattis!

… Och så lite 8 mars-bonanza förstås

Givet det kassa läget för kvinnor på arbetsmarknaden, som dessutom går alldeles för långsamt att förändra, behövs onekligen Internationella kvinnodagen fortfarande. I onsdags uppmärksammade vi detta med en debattartikel undertecknad 24 svenska chefer, intervjuer och ett längre, utmärkt jobb om klimakteriet – ett dolt lidande som vi pratar alldeles för lite om.

Läs i kapp om du har missat något:

Kvinnodagen var också ämnet i veckans omröstning på Linkedin (ca 700 svar):

Studie om 4-dagarsvecka överraskar

Trogna läsare av Chef Weekly har förstås überkoll på de senaste spaningarna kring 4 dagars-veckan, denna fantasieggande utopi som nu har börjat ta plats i verkligheten. I NomoFomo skriver svenska nyhetsbrevsnestorn Nicklas Hermansson om ett experiment i Storbritannien, där 61 företag lät sina medarbetare jobba fyra dagar istället för fem. Resultatet var slående: Företagens intäkter ökade med cirka 35 procent. Sömnkvaliteten och stressnivåerna förbättrades. Männens tid med sina barn ökade med 27 procent (!). 56 av 61 företag var så nöjda att de kommer låta experimentet fortgå. Häpnadsväckande.

Kvack Deluxe

Avslutningsvis, ett videoklipp som är så märkligt och/eller bedårande att jag inte kan låta bli att dela det: En ingenjör med lite för mycket tid 3d-printade en hel spa-anläggning till grodan som bodde i hans staketstolpe. Har du fortfarande inte fattat vad agil produktutveckling är? Här är en 2 minuter lång crash course.

Vi hörs nästa vecka!

Hälsningar Calle

Veckans bild

Insnöad i hemmakontoret

Norrbottningarna på lokalkontoret i Piteå skrattade åt oss nollåttor i veckan, när snökaoset drog in igen. Men utsikten från hemmakontoret kunde jag inte klaga på.

