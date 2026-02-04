Tech-vd:ar går emot Trumps ICE-projekt

ATT DE AMERIKANSKA techjättarna lierat sig med Trumpadministrationen är väl känt. Medan protesterna mot Donald Trumps ICE-projekt växer har techjättarnas vd:ar fortsatt tiga och i stället visa sitt stöd genom att närvara på tillställningar som stöder hans agenda, skriver Fast Company.

Tidningen exemplifierar med ett citat från OpenAI:s chef för globala affärer, James Dyett, på X: ”Att tech-ledares upprördhet över en förmögenhetsskatt är mycket större än det faktum att maskerade ICE-agenter terroriserar samhällen och avrättar civila på gatorna säger en del om värderingarna i vår bransch.”

I ett öppet brev har 800 anställda på bolag som Google, Meta, Amazon, OpenAI, med flera krävt att deras högsta chefer, som i flera fall har Donald Trumps öra, säger ifrån och också säger upp bolagens avtal om tjänster som hjälper ICE-administrationen att göra sitt jobb.

”Vi vet att ledarna i vår industri har makt i frågan. I oktober övertalade de Trump att blåsa av en planerad ICE-insats i San Francisco”, skriver de.

I söndags gick 60 av Minnesotas mest framstående företagsledare ut i ett gemensamt krav på ”deeskalering” av den spända situationen, vilket enligt experter kan ha påverkat situationen på ett avgörande sätt. Flera andra techjättars ledare har också använt sin position för att uttala sig:

Meredith Whittaker, vd för krypteringsbolaget Signal, skrev: ”Till alla i min bransch som någonsin har påstått sig värdesätta frihet – fatta mod och stå upp för era övertygelser.”

Riskkapitalbolaget Khosla Ventures grundare Vinod Khosla: ”ICE-personal måste ha isvatten rinnande genom sina ådror för att behandla andra människor på det här sättet. Det finns politik, men medmänsklighet borde stå över det.”

Chris Olah, som är medgrundare till AI-leverantören Anthropic, sa på X att han egentligen ser sig som en oberoende expert: