Ny bar för folk som kanske vill säga upp sig

I AVSPÄND ATMOSFÄR på Tenshoku Sodan Bar, eller jobb-bytes konsultationsbaren, flödar drinkarna lika fritt som karriärsamtalen. Bartendrarna är alla rådgivare från rekryteringsföretaget LIA, som med den nya baren har skapat en miljö för informella, karriär-relaterade samtal, helt utan de krav som ofta är förknippade med konventionella rekryteringsintervjuer på ett kontor.

Ett ställe för dem som varken hatar sitt jobb och därför bestämt sig för att sluta, eller dem som älskar jobbet och vill vara kvar för alltid.

”Ta en drink och ha ett ärligt karriärsamtal med en expert”, skriver baren på sin hemsida och erbjuder gratiskonsultationer i ämnen som rättvisa löner, vilket jobb man egentligen passar för och när det är dags att byta.

Det är Japan Today och Japan Times som rapporterar om denna okonventionella plats för professionella karriärsamtal, där ingen behöver uppvisa något CV, klä sig formellt eller lista sina styrkor och svagheter, och där ingen heller omedelbart försöker matcha ens profil med de lediga jobben på marknaden.

Omkring 60 procent av bargästerna uppges vara ambivalenta kring sin karriär, och gensvaret på barsatsningen tycks positivt:

”Nöjda besökare säger att de uppskattar att ha en plats för mer lösa samtal om sin jobbsituation, utan den press som följer med förutsättningen att de är i ett behov av ett nytt jobb NU”, skriver Japan Today.

De kostnadsfria karriärsamtalen i Tenshoku Sodan Bar sker i enrum mellan bartendern och gästen, allt för att skydda besökarnas integritet. Det typiska samtalet tar ungefär 90 minuter och ja, drinkarna och snacksen är gratis de också.

”Men det är inte som en irländsk pub eller något, det är absolut inte som man föreställer sig en bar. Det är mer ’bar-liknande karriärkonsultation’”, säger till Japan Times LIA:s grundare Shota Umemoto som också är upphovsman till barkonceptet.

Den avspända inramningen till trots – eller kanske tack vare den – har samtalen med bartendrarna/karriärrådgivarna resulterat i konkreta nya jobb och arbetsintervjuer för åtskilliga av bargästerna.