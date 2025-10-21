Från vd till cheflös organisation

Du har varit chef i drygt 30 år, hur ser ditt chefsliv ut i dag?

”Mitt chefsliv ser annorlunda ut i dag än tidigare. Jag är styrelseordförande för tre bolag, har ett eget företag, en drejstudio, och har nyligen avslutat ett vd-uppdrag på marknadsföringsbyrån Aimfor, som jag sålde till ett annat bolag. Där jobbade vi enligt Teal med självledarskap. Så jag har verkligen provat allt från att det i början av karriär handlade om att peka med hela handen, till att inte ha några chefer alls”, säger Åsa Sånemyr.

En helt cheflös organisation, hur funkade det?

”Vissa saker har funkat väldigt bra. Men i övergripande funktioner som marknadsföring och ekonomi blev det otydligt vem som var ansvarig för vad. Jag var vd för att man rent formellt måste ha en, men efter något år definierade vi ett antal saker där vi bestämde oss för att gå ifrån Teal. Jag blev bland annat personalansvarig eftersom medarbetarna efterfrågade en chef som också kunde hålla utvecklingssamtal.”

”Jag tror att man småtvivlar lite hela tiden. Det ligger i sakens natur eftersom man har ansvar för både verksamheten och medarbetarna.”

Vilket chefsuppdrag har lärt dig mest om ledarskap?

”Det som lärt mig absolut mest om ledarskap och hur viktigt det är att vara både människa och ledare, är jobbet som vd för Lund Fashion. Jag visste att jag klev in som vd i ett bolag med stora problem, men fick förtroendet att göra en investering på 30 miljoner kronor som skulle ta oss ur krisen.”

”Men så kom covid och drabbade modeindustrin väldigt hårt. Vi blev tvungna att försätta bolaget med 100 butiker och 700 anställda i konkurs. När jag själv trodde att jag precis hade blivit arbetslös fick jag uppdraget att tillsammans med konkursförvaltare under nio månader sköta utförsäljningen och alla avslut med personalen.”

Åsa Sånemyr Åsa Sånemyr. Gör: Styrelseordförande för Pluto Design, Rapide, ägare och grundare av konsultbolaget New Day, samt drejstudion Leran. Ålder: 56 år. Bor: Stockholm. Familj: Tre vuxna barn. Karriär: Key account manager Adecco, product manager Mint, kontors- och försäljningschef Snickers Workwear, vd First Reserv, vd Hammarby Fotboll, försäljningschef, vice vd och vd Hope Productions AB och Hope Retail AB, vd Lund Fashion AB, varuhuschef Åhléns City, vd och partner Aimfor.

Vilket uppdrag har varit den största utmaningen då?

”Det var nog ändå som vd för fotbollslaget Hammarby. Som superhammarbyare sedan jag var liten blev jag överlycklig över att få jobbet. Samtidigt innebar det att kliva in i en mansdominerad och grabbig värld. Hammarby var i en tuff ekonomisk situation och behövde hitta investerare för att klara året. Det gjorde jag men jag slutade efter en säsong eftersom jag inte kunde driva verksamheten efter mina värderingar.”

Och den mest betydelsefulla chefsresan hittills?

”Det var den med klädbolaget Hope, där jag fick jobbet som försäljningschef men där det redan från början var uttalat att jag skulle bli vice vd och vd. Bolaget omsatte 40 miljoner och jag fick ta över efter grundarna, vilket är en ganska smärtsam process även när alla parter är överens om att det är det bästa. Vi gjorde ett stort varumärkesmässigt omtag, pratade jämställdhet, mångfald och kön, och åstadkom en förändring i modeindustrin kring vilka som får visa mode. Att det inte behövde vara en smal, vit, ung kvinna”, svarar Åsa Sånemyr.

”Det blev en mycket fin resa grundad i våra värderingar, där jag efter en stor tillväxt sedan sålde bolaget åt grundarna. Det jag framför allt lärde mig var att man behöver hitta ’the reason why’, inte bara för företaget i stort utan för alla medarbetarna. Jag fick möjlighet att rekrytera riktigt bra medarbetare som ville vara med och förändra modebranschens villkor”, fortsätter hon.

”Undrar hur det kommer sig att vissa bolag går så bra, trots ett uselt ledarskap. Jag kan bli skrämd över hur många bolag det är som fortfarande är kvar i det gamla.”

Har du någon gång tvivlat på dig själv som chef?

”Jag tror att man småtvivlar lite hela tiden. Det ligger i sakens natur eftersom man har ansvar för både verksamheten och medarbetarna. Det kommer punkter där man känner sig utmanad, där man till exempel har det tufft med enskilda medarbetare eller att alla inte följer på det vis man hoppats på. Det handlar om att gnata vidare, våga ta samtalen, våga vara sårbar, men också att ha någon att prata med utanför företaget.”

Hur ser du på ledarskapets förändring över dessa 30 år?

”Det snälla ledarskapet är en stor förändring. Att det får vara människor som leder i stället för hårda avståndstagande personer. Det har varit en spännande period genom bonusar, tydliga mål och uppföljningar, till att vi landat i att hitta det som gör att människor driver sig själva. Där vi frågar vad som är bra med företaget, hur vi kan ta ansvar för medarbetarna och skapa en härlig miljö och där tilliten är det som kommer att ge resultat.”