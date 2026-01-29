Mina sidor Logga ut

Bra ledare förändrar världen

Bra ledare förändrar världen

Flexiblare turordningsregler ger fler chans till jobb

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering slår fast att grupper som står långt från arbetsmarknaden har gynnats av förändringarna i LAS.

Rekrytering
Text: Fredrik Kullberg
Publicerad

NÄR SMÅFÖRETAG FICK större flexibilitet vid uppsägningar blev de mindre selektiva i sin rekrytering.

Antalet nyanställningar ökade och något fler anställdes från grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

2001 luckrades turordningsreglerna upp, i lagen om anställningsskydd, LAS.

Småföretag fick undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Det gjorde det mindre riskfyllt att anställa, eftersom företagen fick ett större handlingsutrymme om en rekrytering inte fungerat.

”Småföretagen sänkte rekryteringströskeln och blev mindre selektiva i sin rekrytering efter reformen. När det blev enklare att välja vem som skulle sägas upp började de helt enkelt anställa personer som tidigare nog uppfattats som mer osäkra kort och som inte skulle ha nått över tröskeln”, säger Jan Sauermann, en av IFAU-forskarna bakom rapporten. 

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa våra artiklar! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis och utan tidsbegränsning!
  • Chefs nyhetsbrev med senaste ledarskapsnyheterna!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.

Rekrytering

Att leda utan att vara chef

Leda utan att vara chef

Leda team utan chefsmandat i rollen som projektledare, team leader, coach eller specialist kan vara en utmaning. I denna utbildning får du verktygen för att skapa resultat genom andra, och möjlighet att bli certifierad ledare.

Läs mer och boka!
En grupp personer lyssnar till en utbildare

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en klassisk ledarskapsutbildning som ger dig djupgående insikter om dig själv, om gruppdynamik och om hur en grupp utvecklas. En UGL har du stor nytta av – både privat och professionellt – oavsett om du är chef eller ej!

Läs mer och boka!
Två kvinnor sitter i möte

Erfaren chef — men rör du dig framåt?

Så här vet du om och när det är dags att ta ett steg vidare i din utveckling som ledare.

Läs mer