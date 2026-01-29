Flexiblare turordningsregler ger fler chans till jobb
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering slår fast att grupper som står långt från arbetsmarknaden har gynnats av förändringarna i LAS.
NÄR SMÅFÖRETAG FICK större flexibilitet vid uppsägningar blev de mindre selektiva i sin rekrytering.
Antalet nyanställningar ökade och något fler anställdes från grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
2001 luckrades turordningsreglerna upp, i lagen om anställningsskydd, LAS.
Småföretag fick undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Det gjorde det mindre riskfyllt att anställa, eftersom företagen fick ett större handlingsutrymme om en rekrytering inte fungerat.
”Småföretagen sänkte rekryteringströskeln och blev mindre selektiva i sin rekrytering efter reformen. När det blev enklare att välja vem som skulle sägas upp började de helt enkelt anställa personer som tidigare nog uppfattats som mer osäkra kort och som inte skulle ha nått över tröskeln”, säger Jan Sauermann, en av IFAU-forskarna bakom rapporten.
