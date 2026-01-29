Flexiblare turordningsregler ger fler chans till jobb

NÄR SMÅFÖRETAG FICK större flexibilitet vid uppsägningar blev de mindre selektiva i sin rekrytering.

Antalet nyanställningar ökade och något fler anställdes från grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

2001 luckrades turordningsreglerna upp, i lagen om anställningsskydd, LAS.

Småföretag fick undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Det gjorde det mindre riskfyllt att anställa, eftersom företagen fick ett större handlingsutrymme om en rekrytering inte fungerat.