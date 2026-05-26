”Vill undvika svågerpolitik”
Chefstjänsten tillsatt innan den ens hunnit annonseras ut? Inte i Region Gotland, där man nu satsar på full transparens.
REGION GOTLAND STRAMAR ÅT sin rekryteringsprocess. Hädanefter ska alla chefstjänster utlysas, rapporterar Dagens Samhälle.
”Vi vill undvika risken för svågerpolitik eller godtycklighet. Det ska inte ens finnas en misstanke om sådant”, säger regionrådet Rolf Öström (M) till tidningen.
Bakgrunden är ett uppmärksammat anställningsärende där ett annat regionråd lämnade politiken för att bli strategisk affärsutvecklare på Gotlandshem, ett allmännyttigt bolag som ägs av Region Gotland. Tjänsten hade inte utlysts, vilket väckte kritik.
Men nu är det alltså stopp för att tillsätta chefstjänster inom regionen som inte blivit utannonserade.
”Det är av rättviseskäl. Lediga och välbetalda toppjobb i regionen ska utlysas och tillsättas i konkurrens”, säger Rolf Öström.
