Deqa Abukar: ”Säg ifrån – var en motkraft”

Du sa ifrån på Linkedin för några veckor sedan efter att du och ditt företag blivit utsatta för extremt mycket hat och hot efter en kampanj i sociala medier där du var i bild. Hur reagerade du på det?

”Det handlar inte om mig personligen, inte om hur jag mår efter att ha blivit utsatt för hat och hot, utan vad jag vill framhäva är att detta existerar i så stor utsträckning.”

”Efter mitt inlägg har jag fått så många meddelanden från olika delar av samhället, som alla vittnar om att påhoppen har ökat enormt. Det pågår ett slags normalisering och förflyttning av gränser för vad man säger och gör, som jag vill uppmärksamma.”

Du uppmanar oss att ”be loud”. Vad vill du åstadkomma?

”Just nu är mäktiga människor väldigt verbala med vad de ogillar. De måste få en motkraft. Dessvärre är det ju så att de som skriker högst också sätter normen. Och det är dags att vi tar tillbaka den.”

”Det vi en gång trodde var en självklarhet när det kommer till värderingar och mänskliga rättigheter, är inte längre det. Vi måste agera, hitta verktyg för att normalisera något annat. Det behöver inte vara i det offentliga rummet, men det är viktigt att i olika situationer vara tydlig med vad man tycker och tänker.”

”Jag är räddare i dag, till 100 procent, trots att jag har bott i Sverige i över tjugo år med samma utseende.”

Upplever du att hot och hat har ökat?

”Det har alltid funnits en våg av hat, av människor som tycker att jag är det ena och det andra, ren rasism. Men det som hänt är att det nu finns hot involverat i hatet på ett helt annat sätt än tidigare. I dag är det inte längre trollkonton, utan människor som är helt öppna med sina namn och jobbeskrivningar.”

Är du räddare nu än tidigare?

”Jag är räddare i dag, till 100 procent, fast kanske mest observant och medveten, trots att jag har bott i Sverige i över tjugo år med samma utseende. Hatet och hoten har spritt sig från sociala medier ut i verkligheten. Den allmänna tonen, blickarna, är mycket värre än för tio år sedan.”

Vad kan man göra åt det?

”I år är det valår, en viktig tid för att reflektera och hitta enighet. Kan vi enas kring ett problem kan vi också hitta en lösning. Om Trump är en förebild och andra tar efter honom, då behöver vi andra hitta andra bättre förebilder. Han är demokratiskt framröstad.”