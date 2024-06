CHEFTEST – POÄNG NINA JÖNSSON 32/40

Beskrivs med ord som färgstark, öppen, jordnära, positiv och energigivande. Gör alltid sitt bästa och lite till. Mån om att koppla av och även fira framgång. Trygg i allt hon gör. Ärlig och ”what you see is what you get”. Bakom den lite tuffa fasaden finns ett stort hjärta, enligt källorna.