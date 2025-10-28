Chefen som inte vill vara chef: ”Vill avveckla mig själv”

Det kom ett mejl från Vilhelm Hanzén, grundare av och vd för Gul PR. ”Jag är en ofrivillig chef. För mig är chefskapet ett nödvändigt ont”, stod det.

Annat var det år 2016, när han grundade byrån för att han brann för yrket och hantverket.

Ett driv som ledde till att det rörde sig framåt, och att han numera är chef och vd för ett bolag med sju anställda, varav den första personen kom till verksamheten 2017.

Sedan dess har chefsrollen gnagt.

”Det är svårt och ångestfyllt att vilja vara bäst och samtidigt ha rollen att leda i tuffa tider.”

Vill inte längre vara chef

”För mig är det en återkommande brottningsmatch med mig själv. Jag längtar efter att vi har vuxit oss så stora att jag har råd att anställa en annan person på posten, så att jag slipper den rollen. Till dess gör jag det så gott jag kan. Ofta med ångest”, stod det i mejlet.

Det var hösten 2024. När Chef når honom i telefon ett år senare har han kvar samma tankar.

”Jag vill vara bäst på det vi gör, men det är svårt och ångestfyllt att vilja vara bäst och samtidigt ha rollen att leda i tuffa tider. Det har varit en konstig tid att vara chef de senaste åren, med pandemi och lågkonjunktur”, säger Vilhelm Hanzén till Chef.

Den ofrivillige chefen lider av svåra självtvivel och en djup konflikträdsla, säger han själv.

Panikångest av chefsroll

Inför vissa delar av chefsrollen får Vilhelm Hanzén en känsla som påminner om en mild panikångestattack, som han började drabbas av efter en bilolycka när han var 19 år.

”Jag vet vad jag är bra på och kapabel till, ändå hamnar jag återkommande i tankar som ’det där kan jag väl inte’. Jag börjar analysera mig själv”, säger han och fortsätter:

”Jag är också konflikträdd, det ligger ofta som ett lager över allt annat. Jag kan dra på konflikter onödigt länge, även om jag också försöker möta den här rädslan hos mig själv.”

Vilhelm hanzén Vilhelm Hanzén. Foto: Michelle Stadler Gör: Pr-konsult, grundare och vd Gul PR. Ålder: 36. Bor: Örebro. År som chef: Sedan den första personen anställdes, 2017.

Självtvivel mycket vanligt

Att tvivla på sig själv som chef är inte bara oerhört vanligt, det går inte att undvika, enligt ledarskapssajten Fast Company.

Alla försök att stöta bort, eller förneka, känslan av självtvivel tenderar bara att göra den starkare.

Snarare växer självförtroendet när du arbetar med – istället för mot – dina tvivel.

”Inom ett år hoppas jag att jag har avvecklat mig själv som chef.”

Chefer lider av bluffsyndrom

När Chef för tre år sedan genomförde en undersökning om bluffsyndromet, svarade fyra av tio chefer att de är rädda för att avslöjas som en bluff.

Det är ett vanligt förekommande problem som framför allt drabbar högpresterande människor.

De tre största rädslorna för cheferna i undersökningen var: att inte vara tillräckligt kompetent som chef, att säga upp personal, och att fatta beslut på osäkra underlag.

Nästan hälften av cheferna konstaterade vidare att deras rädslor ibland hämmade dem från att göra saker de borde göra som chefer.

”Jag vet vad jag är bra på och kapabel till, ändå hamnar jag återkommande i tankar som ’det där kan jag väl inte’”.

Bluffsyndrom en positiv kraft

Adam Grant är en av de ledande forskarna i USA på motivation, framgång och beteende, samt professor i organisationspsykologi.

Han anser att chefer inte nödvändigtvis behöver bli av med sitt bluffsyndrom.

”Det är ett misstag att tänka på bluffsyndromet som en kronisk försvagande sjukdom, för de flesta är det mer av en gnagande känsla av tvivel på om man är tillräckligt bra”, sa Adam Grant i en intervju med Chef förra året, och fortsatte:

”Du tenderar också att lyssna bättre och lära mer än andra människor, just för att du inte tror att du kan och vet allting.”

Den ofrivillige chefen Vilhelm Hanzén i Örebro har länge följt Adam Grants läror.

Kan det inte vara en styrka att visa sig sårbar och tvivla på sig själv som chef?

”Jag är i vissa fall väldigt snabb med beslut, men har samtidigt en tendens att tänka igenom saker väldigt noga och känna in andra i rummet. Så kommer självtvivlet. Känslan att jag inte vågar eller är obekväm med delar av chefskapet. Jag vet inte om det är en styrka”, säger Vilhelm Hanzén.

Ledare som vill lära

Brené Brown är världens främsta modforskare och författare till sex bästsäljande böcker.

Hon menar att själva definitionen av sårbarhet är den djupt innerliga mekanismen för beslutsfattande, som utgår från vår egen förmåga att ta känslomässiga risker.

Just nu skriver hon på en bok om vilket ledarskap som kommer att krävas i en framtid präglad av AI, stor osäkerhet och geopolitiska utmaningar.

”Några nycklar är förmågan att ha produktiva svåra samtal. Och förståelsen för att allt inte kommer att gå som du vill. Konkurrensfördelarna kommer att finnas hos de som vill lära, inte hos de som tror att de kan allt. Då krävs ledare som har nolltolerans för skam, skuld och fingerpekande”, har Brené Brown sagt i en intervju med Chef.

”Så kommer självtvivlet. Känslan att jag inte vågar eller är obekväm med delar av chefskapet. Jag vet inte om det är en styrka.”

Vill ta in extern vd

För Vilhelm Hanzén är drömmen och ambitionen att få in en extern vd. Något som för tillfället inte är ekonomiskt möjligt för bolaget.

Under tiden har han tagit extern hr-hjälp en halv dag i veckan.

”Inom ett år hoppas jag att jag har avvecklat mig själv som chef”, säger Vilhelm Hanzén.

