Calle Fleur: Vad är du riktigt kass på?

Jag vet exakt hur jag blir när jag tappar mitt engagemang.

Dippen följer alltid samma mönster. En avgrundsdjup suck. En ryggradsreflex som intalar mig att allt är någon annans fel.

Ett snabbt besök till någon jobbsökarsajt där jag alltid, oftast förr än senare, inser att jag har det rätt bra där jag är.

Med stigande ålder har jag insett att vägen till att återigen känna glädje, lust och engagemang i arbetet mest handlar om att fundera över mina egna tankemönster.

Varför reagerade jag så där? Varför blev jag irriterad nu?

Glädjande nog är engagemanget bland Sveriges chefer skyhögt. Enligt Chefs senaste undersökning är 93 procent i hög grad eller mycket hög grad engagerade i sina jobb.

Samtidigt är ”anti-engagemangslistan” lång. De största hoten mot peppen är negativ stämning, dålig organisation och bristande inflytande.

Mina egna dippar handlar oftast om att jag tvingats göra något jag är kass på. Något som inte lirar med mina värderingar, eller något jag ogillar.

Ledarskapsutvecklaren Caroline Lornudd kallar det ”icke-gai”, som en rolig motvikt till den kända modellen ikigai.

Slarvigt förklarat bygger ikigai på fyra cirklar som överlappar varandra. I centrum av cirklarna hittar du ditt syfte, alltså en kombination av det du älskar, det du är bra på, vad världen behöver och vad du kan ta betalt för.

Icke-gai

Icke-gai handlar i stället om vad du INTE är ämnad att göra, vad du inte är bra på, vad du inte mår bra av. Och vad världen behöver – men inte nödvändigtvis av just dig. Ett fiffigt sätt att illustrera vikten av att våga välja bort, eller hur?

För egen del ogillar jag när det går långsamt. När det gnälls. När gruppen fastnar i problemformulering i stället för att fokusera på lösningar. När jag behöver ge detaljerade instruktioner till medarbetare som borde kunna fatta självständiga beslut.

Som chef har jag alla möjligheter att utveckla en kultur som bygger på det motsatta. I ärlighetens namn är det till och med mitt ansvar – och inte sällan mitt fel om så inte är fallet.

Ja, att ägna sig åt den här typen av självreflektion är förstås jobbigare än att bara skylla brister på andra. Men också rätt befriande.

Se det därför som en tankeövning mitt i den skälvande terminsstart vi är uppe i just nu: Vad är du ganska kass på, och vilka av dina arbetsuppgifter är andra bättre lämpade att utföra?

Jag vågar nästan lova att det kommer att öka ditt engagemang – och därmed din förmåga att motivera dina medarbetare.

Calle Fleur, chefredaktör Chef