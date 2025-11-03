Calle Fleur: En hyllning till min kulturbärare    

I Jan Stenbecks sommarprat från 1997 finns ett citat som har fastnat hos mig.

”Varje viktig medarbetare kommer att ha flera jobb, vara nedsliten och tidvis livrädd för att misslyckas”, säger Stenbeck och fortsätter:

”Men som Sean Connery sa i filmen The rock: ’Att göra sitt bästa, det är förlorarsnack. En vinnare vinner – och går sen hem.’”

Många av oss kan relatera till det där. Vi har harvat oss igenom den värsta lågkonjunkturen sedan 90-talet.

Vi har vänt på stenar, pushat våra medarbetare, legat vakna på nätterna av oro.

Nu sitter jag vid ett knarrigt gammalt restaurangbord i Gamla stan i Stockholm och väntar på fyra av de personer som gjort Chef – och det svenska ledarskapet – till vad det är.

Fem av Chefs chefredaktörer: Henrik Frenkel, Ann Fredlund, Calle Fleur, Cissi Elwin och Martin Kreuger. Foto: Oskar Omne

Vid just det här bordet, i ett avlyssningssäkert chambre separée med en halvmånerund lädersoffa och murriga fondtapeter, brukade den legendariske entreprenören och bolagsbyggaren Stenbeck sitta och hålla hov för sina direktörer.

En annan tid, ett annat ledarskap.

Men redan då var mod avgörande för att hinna före konkurrenterna. För att vinna.

I den här tidsandan startade tidningen Chef. Chef var först och blev störst under en tid då medierna varken såg eller brydde sig om chefens vardag.

Chef såg chefen som människa och har i 30 år påverkat och utvecklat synen på ledarskap i Sverige.

”Vi har harvat oss igenom den värsta lågkonjunkturen sedan 90-talet. Vi har vänt på stenar, pushat våra medarbetare, legat vakna på nätterna av oro.”

Och nu? Nu är ledarskap överallt. Mina chefredaktörskollegor håller inte med varandra om allt.

Men om en sak är de rörande överens: Redaktionschef Cecilia Norrbys betydelse för Chef.

Cecilia kom till företaget 1997 och har varit med genom alla toppar och dalar, framgångar och misslyckanden. Hon sitter förstås även med vid det här samtalet. Öronen spetsade, med knivskarp blick, som så ofta i kulisserna.

”Cecilia är den person som har hållit chefsandan vid liv i alla dessa år. Hon har varit en garant för att ingen har kunnat hacka hål i tidningens hjärta”, säger Cissi Elwin, mångårig chefredaktör på Chef.

Tidningens grundare Henrik Frenkel fyller i:

”Cecilia är kulturbäraren. Och det är otroligt viktigt att det finns en kulturbärare.”

”Chef var först och blev störst under en tid då medierna varken såg eller brydde sig om chefens vardag.”

Efter lunchmötet pustar jag och Cecilia ut med en glass i höstsolen.

Det här samtalet krävde faktiskt en del mod, konstaterar vi.

Alla chefer skulle kanske inte våga samla fyra företrädare för en brutal utvärdering av vad man egentligen håller på med.

Så hur vågar jag? Hur vinner jag? Svaret är enkelt. Det stavas ju Cecilia. Min kulturbärare.

Calle Fleur, chefredaktör