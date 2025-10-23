Chef vann prestigefyllt branschpris för Chef GPT

På ett fullsatt Berns på Tidskriftsgalan 22 oktober, vann Chef pris för AI-satsningen Chef GPT.

”Det känns både roligt, rörande och helt rätt att juryn väljer att lyfta fram Chef GPT, vårt AI-experiment som gifter ihop historien, alltså vårt artikelarkiv, med framtiden. Och extra kul att det sker just när vi fyller 30 år!”, säger en omtumlad Calle Fleur, chefredaktör Chef.

Det var Sveriges Tidskrifter som nominerat Chef GPT i kategorin Årets Grepp.

I vinnarmotiveringen från Sveriges Tidskrifters jury står det:

”Går det att blicka framåt och samtidigt öppna dörren till det förflutna? Genom att förvandla historia till något levande, till en tjänst som ger stöd i vardagen, har årets vinnare skapat ett nytt verktyg för sina mest lojala läsare, byggt affär – och tagit ett grepp om framtiden.”

”Vilket bra och tydligt bevis på att Chef fortsätter att förnya och utmana sig själv, precis som en bra chef ska göra”, säger Calle Fleur.

Kristofer Steneberg från Avail Sthlm, samt Cecilia Norrby och Calle Fleur från Chef, på Berns scen på Tidskriftsgalan 2025, efter att ha vunnit pris för Chef GPT i kategorin Årets Grepp. Foto: Christian Atmer

CHEF GPT – ARTIKLAR FRÅN CHEF FRÅN 2015

Chef GPT har tagits fram av Chefs redaktion i samarbete med Avail Sthlm. Avail kombinerar AI med djupanalys för att ta fram svar och insikter ur stora mängder data.

Den redaktionella AI-tjänsten innehåller artiklar från Chef från 2015 och framåt och lanserades i december 2024.

Under året har Chef GPT väckt stort intresse i tidskriftsbranschen, där Chef bjudits in att föreläsa om tjänsten på både Tidskriftsdagen och Organisationspressdagen.