Chef vann prestigefyllt branschpris för Chef GPT
Vinnare JAAA! Chef vann pris för AI-satsningen Chef GPT på Tidskriftsgalan 2025. Det var Sveriges Tidskrifter som nominerat Chef i kategorin Årets Grepp. ”Roligt, rörande och helt rätt!” säger Chefs chefredaktör Calle Fleur.
På ett fullsatt Berns på Tidskriftsgalan 22 oktober, vann Chef pris för AI-satsningen Chef GPT.
”Det känns både roligt, rörande och helt rätt att juryn väljer att lyfta fram Chef GPT, vårt AI-experiment som gifter ihop historien, alltså vårt artikelarkiv, med framtiden. Och extra kul att det sker just när vi fyller 30 år!”, säger en omtumlad Calle Fleur, chefredaktör Chef.
Det var Sveriges Tidskrifter som nominerat Chef GPT i kategorin Årets Grepp.
I vinnarmotiveringen från Sveriges Tidskrifters jury står det:
”Går det att blicka framåt och samtidigt öppna dörren till det förflutna? Genom att förvandla historia till något levande, till en tjänst som ger stöd i vardagen, har årets vinnare skapat ett nytt verktyg för sina mest lojala läsare, byggt affär – och tagit ett grepp om framtiden.”
”Vilket bra och tydligt bevis på att Chef fortsätter att förnya och utmana sig själv, precis som en bra chef ska göra”, säger Calle Fleur.
CHEF GPT – ARTIKLAR FRÅN CHEF FRÅN 2015
Chef GPT har tagits fram av Chefs redaktion i samarbete med Avail Sthlm. Avail kombinerar AI med djupanalys för att ta fram svar och insikter ur stora mängder data.
Den redaktionella AI-tjänsten innehåller artiklar från Chef från 2015 och framåt och lanserades i december 2024.
Under året har Chef GPT väckt stort intresse i tidskriftsbranschen, där Chef bjudits in att föreläsa om tjänsten på både Tidskriftsdagen och Organisationspressdagen.
FAKTA CHEF
Räckvidd: Varje månad har Chef en bruttoräckvidd på 264 000 användare och följare på våra digitala kanaler, samt 130 000 tidningsläsare enligt Orvesto Konsument helår 2024.
Priser och nomineringar:
- Vinnare Årets Grepp för AI-tjänsten Chef GPT, 2025.
- Nominerade i kategorin Årets Grepp för satsningen på Årets modigaste chef, 2024.
- Årets bästa tidskriftssajt, 2019, 2014.
- Topp 100 Sveriges bästa på Internet, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
- Årets digitala tidskrift, 2018.
- Årets utvecklare, 2017.
Chef utges av Chefakademin i Stockholm AB som ägs av Ledarna.