Därför blir fotbollsspelare bra chefer

Forskarna jämförde sedan testresultaten med ett verkligt fotbollsbeteende. Hur bra var dessa spelare på planen? Hur många mål och hur många assist (passning fram till mål) hade dessa spelare gjort?

Under flera år följde de fotbollsspelarna och fann ett klart samband mellan hur bra resultat spelarna hade i det exekutiva testet och hur framgångsrika de var på fotbollsplanen.

De har även testat spelare ur svenska ungdomseliten, ett av världens bästa damlandslag samt spelare i FC Barcelona, med samma häpnadsväckande resultat.

Bland annat närstuderade de två av världens bästa spelare någonsin, Andrés Iniesta och Xavi Hernández. Båda hade exceptionella resultat på huvudtestet, resultat som bara en av tusen uppvisar.

Men medan Iniesta bearbetar information inifrån och ut, vilket innebär att han tar in genomsnittligt med data men i gengäld är otroligt kreativ i sitt sätt att använda den, suger Xavi åt sig massor av information utifrån, som han använder som beslutsunderlag. Dessa olika personligheter avspeglade sig också i testet och gav därför en fingervisning om att just det faktum att de kompletterar varandra kan ligga bakom deras enorma succé.

Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovics forskningsartikel Executive functions predict the success of top-soccer players skapade rubriker över hela världen när den publicerades i den vetenskapliga onlinetidskriften PLOS One. Tillsammans med DN-journalisten Thomas Lerner har de skrivit boken Hjärnboll.

Nu arbetar Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic vidare med att ta de nya rönen in i affärsvärlden och har börjat testa ett antal framgångsrika företagsledare. Bland annat Thomas Bodström som driver en av Sveriges största brottsmålsbyråer, har varit justitieminister i sex år – och spelat fotboll i allsvenskan. Hans exekutiva förmågor visar att han har kapacitet att vara en mycket framgångsrik företagsledare på toppnivå, enligt resultaten.

Däremot är det inte lika lätt att ställa dessa resultat mot den faktiska framgången eftersom det inte är lika lätt att definiera framgång i affärsvärlden.

”Alla är överens om vad som är framgång på fotbollsplanen. I affärsvärlden är det svårare eftersom det finns så många variabler som man inte kan verifiera. Men just för att vi har hittat starka samband inom fotbollen stöder det vår hypotes när vi för över fokus till andra verksamheter”, säger Torbjörn Vestberg.