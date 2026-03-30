”Hur agerar du när något oväntat händer?”

Varför behövde du hitta ett nytt ord – räcker inte resiliens eller agilitet?

”När jag lämnade Netlight Consulting efter 25 år ville jag stanna upp och sammanfatta vad jag lärt mig. Först tänkte jag lista kompetenser. Men sedan insåg jag att det snarare var egenskaper som var viktiga.”

”Två återkom ständigt: anpassningsbarhet och uthållighet – och framför allt hur de förstärker varandra. De lever i symbios. Jag saknade ett begrepp som fångade just den balansen.”

Hur vet jag som chef om jag har ”adapturance”?

”Ställ frågan: Hur agerar jag när något oväntat händer? Har jag stabil riktning och flexibel metod? Det är dock en fråga man sällan ska svara på själv. Be kolleger om ärlig feedback. Om du uppfattas som kontrollerande eller låser dig under press behöver du fundera på din balans.”

Hur kan ett bolag mäta sin organisatoriska ”adapturance”?

”På strategisk nivå kan man titta på hur ofta man byter riktning och varför, hur snabba beslut är under press och hur lång tid det tar innan de får effekt. Organisationer med låg adapturance fryser eller överkorrigerar. De med hög mognad håller kursen även i turbulens.”

Du skriver om syfte. Vad gör man när medarbetare upplever att de saknar det?

”Man kan inte ge syfte som en present. Men man kan skapa förutsättningar. Upprepa varför arbetet är relevant – oftare än du tror att du behöver göra det. Visa hur individen bidrar till helheten. Kom också ihåg att ibland kan brist på återhämtning ge samma symtom som avsaknad av syfte.”

Hur bygger jag strukturer som stärker rätt vanor?

”Gör rätt beteende till det enklaste alternativet. Belöna konsekvens, inte hjältemod och personberoende. ’Adapturance’ är inget separat initiativ, utan växer i kulturer med feedback och förtroende som bas.”

Du lyfter kreativitet och friluftsliv som källor till lärande. Varför?

”Kreativitet förstärker både uthållighet och anpassningsförmåga. Jag är rädd att den urvattnas när vi nöjer oss med medelmåttiga AI-varianter som bara kopierar andras kreativitet.”