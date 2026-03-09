”Lägg inte kraft på fel beslut”

Varför skrev du boken?

”Jag har jobbat länge med team- och organisationsutveckling och har sett hur central beslutsprocessen är. Beslut är ofta en produkt av samarbete – men ofta blir de inte särskilt bra. Det är sällan det bästa beslutet som vinner, ibland inte ens det näst bästa. Det finns många psykologiska, sociala och organisatoriska krafter som jobbar emot oss.”

Vad vill du säga med titeln ”Kobraeffekten”?

”Det handlar om när goda intentioner leder till motsatt effekt, när lösningen blir problemet. Man vill göra rätt, men har inte analyserat sammanhanget tillräckligt eller förstått hur människor påverkas av styrning och incitament. Beslut tas för tidigt, låses fast eller fattas utan kontakt med dem som berörs. I värsta fall blir problemet större än det var från början.”

Du skriver om vikten av att sortera beslut. Vad innebär det för en chef?

”Många organisationer lägger oproportionerligt mycket tid på enkla beslut och för lite på de svåra. Ett enkelt beslut kan fattas direkt. Ett komplicerat kräver analys av de som kan området. Men komplexa beslut, som till exempel hur vi ska använda AI, går inte att räkna ut i förväg. Där behöver man testa, lära och justera över tid. Att förstå vilken typ av beslut man står inför är avgörande för hur mycket tid, vilka perspektiv och vilka personer som ska involveras.”

Vilka fallgropar ser du oftast i beslutsfattande?

”Tankefällor som ’ankar-effekten’, där ett tidigt förslag sätter ribban för vad som uppfattas som rimligt, eller ’authority bias’, där titlar väger tyngre än faktisk relevans. Vi selekterar och tolkar information olika beroende på erfarenhet, intresse och position. Därför behöver chefer designa processer som fångar fler perspektiv än de mest högljudda.”

Om jag som chef har läst boken – vad hoppas du att jag gör annorlunda i morgon?