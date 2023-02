Chef Weekly med Calle Fleur: ”Skulle gärna slippa återbesöka mitt fjuniga 18-åriga jag”

5 chefslärdomar från veckan

Vilken händelserik vecka! Mitt stackars digitala anteckningsblock bågnar under den imaginära vikten av alla knäppa händelser och samtidsfenomen vi har fått bevittna. Inleder med 5 snabba chefslärdomar från veckan som gått:

1. Du skall icke fiska i grumliga vatten. PM Nilsson var en gång i tiden en både erfaren och erkänd mediechef och ledarskribent på Dagens Industri. Efter att ha dömts för tjuvfiske av väldigt utrotningshotad ål, och upprepade gånger ljugit om saken, tvingades han nyligen sluta som statssekreterare under Ulf Kristersson. I ett fascinerande reportage i mitt favoritprogram Medierna i P1 diskuteras själva händelsen (”’Tjuvfiska ål och ljuga för polisen är väl något som Åsa-Nisse i Knohult gör’”, säger chefredaktören på Sydöstran, som avslöjade nyheten, i ett minnesvärt citat). Men framförallt det häpnadsväckande faktumet att PM Nilsson vägrat yttra ett enda ord till en enda journalist om saken, trots sin bakgrund som mediechef och hög politisk tjänsteman. Anmärkningsvärt uselt. Men också symptomatiskt för en olycksbådande trend: Det har blivit mycket svårare för medier att utkräva ansvar från myndigheter och politiker, eftersom de helt enkelt gör sig oanträffbara.

4. Du skall spela videospel. I ett insiktsfullt inlägg på Linkedin ber Jonas Gundersen , COO på e-sportgiganten Ninjas in Pyjamas, oss att fundera på om gamingvärlden är den miljö som bäst kommer att forma framtidens globala ledare . Spelen lär oss att samarbeta med människor över hela världen, fatta blixtsnabba exekutiva beslut och acceptera misslyckanden som en naturlig del av utveckling framåt. Klokt!

5 . Du skall visa civilkurage . Svenska fäktningsförbundets ordförande Otto Drakenberg har antagligen fått mer medieutrymme i helgen än han och hans förbund fått under hela seklet. Välförtjänt! I en numera viral video från världskongressen i november lyfter Drakenberg hbtq-personers rättigheter i det stundande junior-världsmästerskapet i Saudiarabien. Den svenske ordföranden möts av aggressiva bankanden i bänkarna (!) och klagorop, men står stadigt i talarstolen och vägrar låta sig tystas. Ska du bara inspireras av ett ledarskapsklipp i helgen? Välj detta.

