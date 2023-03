Chef Weekly med Calle Fleur: ”Folk omkring mig känner sig arga och eländiga”

Master class om goda ledarskapet – gånger 1 000

Sov gott – eller aldrig?

Under rubriken ”MBA Lessons from Elon Musk’s ‘hardcore’ work demand” konstaterar Financial Times att det mesta verkar gå åt skogen för Elon Musk i försöken att vända sociala medie-jätten Twitter. Trots att Musk har installerat sängar på huvudkontoret (!) och muttrat att ”ingen förändrade väl någonsin världen på 40 timmar i veckan” verkar det vara svårt att få tillbaka annonsörerna och talangerna till plattformen. Eller är det just ambitionsnivån som är problemet? Forskaren Silvia Bellezza konstaterar att yngre medarbetare nu öppet revolterar mot den ”hustle culture” som har präglat arbetslivet de senaste åren. I Kina kallas trenden ”tang ping” (”ligga raklång”, fritt översatt): Unga tar helt enkelt avstånd från hyperkonkurrensen på arbetsmarknaden och det kollegiala grupptryck som kräver ständig överleverans. Låter sunt om du frågar mig.