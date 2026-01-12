Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö 

EN NY RAPPORT från Myndigheten för arbetsmiljökunskap belyser hur arbetsmiljön påverkar vår mentala ork.

Här får du också vägledning i hur du som chef kan skapa en mer hjärnvänlig arbetsplats, skriver Tidningen Arbetsliv.

1. Se över de fysiska förhållandena på arbetsplatsen.

Ljus, klimat och tillgång till dagsljus eller fönster med utsikt mot natur är viktiga faktorer för hjärnans återhämtning och fokus.

2. Ge förutsättningar för deep-work.

Avbrott är utmanande för kognitionsförmåga, eftersom det stör eller avstannar en pågående process av informationsintag och problemlösning. Att tillåta hemarbete (om möjligt) och/eller se till att det finns möjlighet att dra sig undan och sitta ostört är en förutsättning för ett fokuserat jobbande.

3. Inför ny teknik stegvis och se till att den avlastar i stället för belastar. Störande ljud och trassliga it-system tär också hårt på hjärnans förmåga till återhämtning och fokus.

4. Tydliga roller och arbetsuppgifter samt planering och organisation underlättar också det mentala arbetet.