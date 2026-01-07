Mina sidor Logga ut

SJ-toppen efter ålderskritiken: ”Nytt för mig”

Kenneth Bengtsson fick hård kritik för sitt åldersuttalande. Nu föreslår han en utredning för att motverka ålderism i arbetslivet.

Mångfald
Publicerad
Kenneth Bengtsson, styrelseordförande SJ.
Kenneth Bengtsson.

SJ:s styrelseordförande Kenneth Bengtsson hamnade som bekant i en kritikerstorm när han sparkade SJ:s vd Monica Lingegård med hänvisning till bland annat hennes ålder.

I ett brev till Diskrimineringsombudsmannen DO, undertecknat av både Bengtsson och Lingegård, skriver de att de vill ”kategoriskt förtydliga” att det inte var fråga om åldersdiskriminering. Det rapporterar TT.

Händelsen fick dock Bengtsson, med topposter i näringslivet i 40 år, att sätta sig in i frågan. I en debattartikel i Dagens industri skriver han att omfattningen av ålderismen i arbetslivet, där äldre personer ratas eller inte får svar på sina ansökningar, var ”nytt för mig”.

Han föreslår nu en parlamentarisk utredning för att Sverige ska bli det bästa ”jobbonärs-landet” i Europa.

