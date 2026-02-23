Så här minskar du smittspridningen
Vabbruari Så här i sjukdomstider är det bra att göra vad man kan för att stoppa smittspridning på jobbet – både som chef och medarbetare.
FLEXIBILITET FRÅN CHEFEN efterlyses för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen.
Nu när det är förkylning, influensa och kräksjuka i omlopp kan det vara bra att betona vikten av att inte komma småsjuk till jobbet.
För förkylning är en bra gräns om man har feber eller inte. Om man har vinterkräksjuka bör man dessutom vara hemma i två dagar efter att man slutat kräkas.
En annan åtgärd är att se över städrutinerna.
Det kan vara klokt att öka frekvensen för hur ofta man torkar av gemensamma skrivbord och stolar, samt andra ytor som många tar i. Handtag, lys- och hissknappar, och kaffemaskinen inte att förglömma, skriver tidningen Arbetsliv.
Det rekommenderas att dubbeltorka, en gång med sprit och en gång med tvål och vatten, då sprit inte biter på vinterkräksjukevirus.
