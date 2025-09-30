Så drabbar hr-krisen chefer

Lastbilstillverkaren Scania varslade nyligen 750 personer i Södertälje om uppsägning, varav cirka 400 inom hr.

Hur allvarligt är det?

”Exakt vad som ligger bakom varslen är det inte så många utanför Scania som vet. Att en försämrad konjunktur i kombination med förändrade arbetssätt utgör delorsaker är ingen orimlig tanke. Lite speciellt är att företaget så uttalat pekat ut hr som föremål för varslen, det har vi inte sett förut. Om det är början på en ny trend eller inte, vet vi inte än”, säger Petra Schedin Stergel som är vd och generalsekreterare för branschorganisationen Sveriges HR-förening.

Petra Schedin Stergel. Foto: Karl Nordlund

Samtidigt kommer signaler från fackligt håll om att arbetsmarknaden för personalvetare generellt har blivit tuffare?

”Den är en bild som jag delar. Det är helt klart en trängre arbetsmarknad för hr än tidigare. Vilket betyder att nyutexaminerade som har läst PAO-programmet (Personal, arbete och organisation) på universitet kan få vänta en tid innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Vissa berättar hur det dröjer ett – ett och ett halvt år innan de får sitt första hr-relaterade jobb”, svarar Petra Schedin Stergel, och fortsätter:

”En förklaring kan vara att det finns ganska många PAO-utbildningar på våra universitet, och därmed ett stort utbud av nyutbildade som inte direkt matchar den rådande efterfrågan. Samtidigt ser vi att hr, precis som många andra branscher, inför nya verktyg för att effektivisera befintliga processer. Vilket kan göra det extra svårt att för nyutexaminerade att ta sig in, då de saknar tidigare erfarenhet att luta sig emot.”

Hur tycker du Sveriges chefer och beslutsfattare bör tänka kring hr-funktionen framöver?

”Jag tänker att man kan se hr som en strategisk länk mellan affären och människor. Ju mer vi automatiserar, desto viktigare blir det mänskliga – att bygga tillit, kultur och hållbart ledarskap.”

Scania. Foto: Dan Boman

Att AI redan klarar många enklare, traditionella hr-uppgifter är känt. Exempelvis inom rekrytering. Finns det skäl att oroa sig över teknikutvecklingen?

”Det tycker jag inte, snarare tvärtom. Hr:s roll kommer att bli allt viktigare i framtiden, i takt med att vi hittar andra sätt att sköta processerna kring frågor som har med människor att göra. Frågor som skär rakt igenom organisationerna. Ny teknik borde rimligen frigöra tid som kan användas bättre, där hr:s specifika kompetens kommer än mer till sin rätt. Samtidigt måste hr-medarbetarna få möjlighet att lära sig de nya arbetssätten, hitta vägarna framåt, som i all utveckling i en organisation.”

Om traditionella instegsjobb försvinner och tas över av AI, blir det då svårare att göra karriär inom hr?

”Jag uppfattar det inte så. Karriärutveckling handlar fortsatt om att komma in i en miljö, få möjlighet att lära sig och ta ökat ansvar successivt. Här behöver organisationerna tänka till, ta fram planer hur de ska arbeta seriöst med AI och digitalisering framöver, och samtidigt ta ansvar för HR-frågorna och rekryteringen av nyutexaminerade. Vi inom HR-sektorn behöver samtidigt själva inta en position och vara genomtänkta. Allt för att bättre möta de förändringar som sker”, säger Petra Schedin Stergel.

Är hr en framtidsbransch?

”Ja, det anser jag absolut. De mesta inom organisations- och företagsvärlden handlar ändå om människor, i ökande grad dessutom. Det är frågor som rör konkurrenskraft, och organisationers förmåga att hålla sig relevant som i en föränderlig värld – i mångt och mycket är det människorna och hur människorna mår som skapar framgångar. Behovet av att utveckla och tillvarata dessa mänskliga resurser kommer inte att minska, det tror jag inte alls.”