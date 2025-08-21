Röda dagar 2026 – så tar du smartast långledigt

När infaller påsken 2026? Och Kristi himmelsfärd?

Hur många övriga röda dagar och helgdagar finns det 2026?

Och hur går det att få ihop en sammanhängande ledighet utan att använda allt för många semesterdagar?

Planerar du rätt kan du fördela semester och långledighet kring årets helgdagar på ett smart sätt – och därmed maximera den så viktiga vilan och återhämtningen.

Så här gör du.

Röda dagar 2026

1 januari (torsdag) Nyårsdagen

6 januari (tisdag) Trettondagen

3 april (fredag) Långfredagen

5 april (söndag) Påskdagen

6 april (måndag) Annandag påsk

1 maj (fredag) Första maj

14 maj (torsdag) Kristi himmelsfärds dag

24 maj (söndag) Pingstdagen

6 juni (lördag) Sveriges nationaldag

19 juni (fredag) Midsommarafton (*inte röd dag, men kan likställas som en)

20 juni (lördag) Midsommardagen

31 oktober (lördag) Alla helgons dag

24 december (onsdag) julafton (*inte röd dag, men kan likställas som en)

25 december (fredag) Juldagen

26 december (lördag) Annandag jul

31 december (torsdag) Nyårsafton (*inte röd dag, men kan likställas som en)

1 januari 2027 (fredag) Nyårsdagen

Så maxar du ledigheten 2026

Påsk 2026

Påsken infaller vecka 14, vilken är i slutet av mars/början av april. Välj mellan att ta ledigt 4 helgfria dagar före eller efter långfredagen 3 april och få 10 lediga dagar: 28 mars–6 april eller 3–12 april. *Skärtorsdagen 2 april är en vanlig dag, men vissa har halvdag eller är helt lediga.

Valborg och 1 maj 2026

Valborgsmässoafton 30 april är på en torsdag. Arbetar du halva dagen kan du ta ett par timmar ledigt och får då 4 dagar ledigt, eftersom 1 maj är på en fredag. Annars: Njut av tredagarshelgen! Du får 3 dagars sammanhängande ledighet, mellan 1–3 maj, utan att behöva ta ut en enda semesterdag.

Kristi himmelsfärd 2026

Kristi himmelsfärdsdag infaller torsdag 14 maj. Tar du ledigt 15 maj (fredag) får du 4 dagars långhelg 14–17 maj.

Sveriges nationaldag 2026

Sveriges nationaldag 6 juni är på en lördag.

Midsommar 2026

Har du inte redan ledigt på midsommarafton, 19 juni (fredag), kan du ta ledigt den dagen och få 3 dagars sammanhängande ledighet i samband med midsommarhelgen 19–21 juni.

Jul och nyår 2026

Tar du 3 dagar semester, 21–23 december, får du 9 dagars ledighet mellan 19–27 december (om du inte redan är ledig på julafton tar du ytterligare 1 dag ledigt, det vill säga totalt 4 dagar).

Tar du totalt 6 dagar semester, 21–23 och 28–30 december, får du hela 14 dagars ledighet i sträck mellan 19 december–1 januari (om du inte redan är ledig på julafton och nyårsafton, behöver du ta totalt 8 dagar semester för att få 14 dagar ledigt i sträck).