Ny teknik spårar anställda 

NU BLIR DET ENKLARE för chefen att hålla koll på var medarbetarna befinner sig – och svårare att hålla sig borta från kontoret i hemlighet.

Detta med hjälp av teknik som Microsoft rullar ut. En ny funktion i Teams kan med hjälp av wifi automatiskt spåra var de anställda befinner sig.

Microsoft tror sig därmed ha hittat en lösning på en av baksidorna med hybridarbete; svårigheterna för chefen att hålla ihop sina team.

Funktionen kommer att vara avstängd som standard och kräva aktivering från administratörer samt godkännande från användarna.

Microsoft betonar att spårning enbart sker under arbetstid för att skydda integriteten, rapporterar Ny Teknik.

Frågan om övervakning av anställda är omstridd.

En majoritet av svenska arbetstagare anser att digital övervakning i arbetslivet är ett intrång i den personliga integriteten och en källa till oro, enligt en undersökning från tankesmedjan Futurion. 18 procent är beredda att gå ner i lön för att slippa.