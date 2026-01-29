Ny forskning visar tre tystnadskulturer
Tystnadskultur är ett flytande begrepp. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har definierat tre varianter i en ny rapport.
ATT TYSTNADSKULTUR på jobbet är skadligt, det vet vi redan.
Men hittills har begreppet använts på ett ganska vagt och oklart sätt, enligt en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
För att hjälpa chefer att definiera och motverka fenomenet har forskargruppen bakom rapporten identifierat tre former av tystnadskultur, skriver Dagens Samhälle.
Nämligen:
- Undanhållande – tystnad gentemot dem som skulle kunna åstadkomma en förändring, det vill säga oftast en chef.
- Censur – försök att hindra medarbetare från att lyfta kritiska frågor, det vill säga ett slags intern censur.
- Dövhet – beslutsfattare som inte vill lyssna på röster som tar upp besvärliga frågor, vilket gör att rösterna tystnar.
Vanliga grogrunder för tystnadskultur är kriser på grund av bristande resurser, att det begåtts interna fel och att organisationens image är hotad, framgår det vidare.
