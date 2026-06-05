Lönetransparens gäller från 7 juni

EU:S LÖNETRANSPARENSDIREKTIV beslutades för tre år sedan, i maj 2023, och ska börja gälla nu, 7 juni 2026. Syftet är att öka genomlysningen av lönebildning och löneskillnader, framför allt mellan män och kvinnor.

Det innebär att arbetsgivare måste uppge lönespann för män respektive kvinnor på olika typer av tjänster. En annan del i direktivet säger att arbetsgivare inte får fråga om löneanspråk, utan tvärtom ska ange vilken lönenivå som gäller på arbetsplatsen när en tjänst utannonseras.

I mars meddelade regeringen att de inte tänker implementera direktivet i Sverige utan i stället försöka omförhandla det med EU. Det säger EU-kommissionen nu blankt nej till.

”För att underlätta implementeringen har Kommissionen hållit workshops med medlemsstater och arbetsmarknadens parter som täckt in alla direktivets bestämmelser”, skriver EU-kommissionär Hadja Lahbib, ansvarig för jämlikhet och jämställdhet i ett svar på en fråga från EU-parlamentarikern Kris Van Dijck från center-höger grupperingen ECR, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Hon påpekar också att kommissionen anser att direktivet krav är proportioneligt utformat utifrån företagsstorlek. Kommissionen ger möjlighet till finansiering via ett EU-program och tillsammans med det europeiska jämställdhetsinstitutet har den publicerat ”verktygslåda för könsneutral arbetsvärdering och klassificering”.

Budskapet är tydligt: Förhala inte utan gör det. Frågan är viktig. Direktivet gäller.

”Kommissionen planerar inte att inkludera direktivet i något framtida paket för regelförenkling eller en uppskjutande åtgärd, eftersom den anser att direktivet är avgörande för att fullt ut förverkliga rätten till lika lön mellan män och kvinnor”, skriver kommissionär Lahbib.

Om regeringen inte implementerar direktivet enligt EU-kommissionens krav kan den starta ett överträdelseärende, vilken på sikt kan leda till prövning i EU-domstolen och ekonomiska sanktioner. Men regeringen ger inte upp: