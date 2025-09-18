Chef nominerad till tungt branschpris för Chef GPT!

I dag presenterade Sveriges Tidskrifter ett antal nominerade tidskrifter till tidskriftsbranschens årliga prisevent Tidskriftsgalan.

Nu står det klart att Chef har chans att vinna pris i kategorin Årets Grepp, för AI-satsningen Chef GPT.

”Roligt och hedrande, förstås! Vi har tagit fram Chef GPT med i princip obefintliga resurser, men med desto mer pannben och självförtroende. Vår tjänst är egentligen inte särskilt märkvärdig, men den visar vägen för hur mindre aktörer i branschen kan utnyttja ny teknik till sin fördel”, säger Calle Fleur, chefredaktör Chef.

Calle Fleur, chefredaktör Chef och vd Chefakademin. Foto: Oskar Omne

CHEF GPT – ARTIKLAR FRÅN CHEF FRÅN 2015

Chef GPT har tagits fram av Chefs redaktion i samarbete med Avail Sthlm. Avail kombinerar AI med djupanalys för att ta fram svar och insikter ur stora mängder data.

Den redaktionella AI-tjänsten innehåller artiklar från Chef från 2015 och framåt och lanserades i december 2024.

Under året har Chef GPT väckt stort intresse i tidskriftsbranschen, där Chef bjudits in att föreläsa om tjänsten på både Tidskriftsdagen och Organisationspressdagen.

I nomineringstexten från Sveriges Tidskrifter står det:

”Alla pratar om AI, men få hittar tydlig effekt. Utifrån tusentals tidigare publicerade artiklar byggde Chef en AI-tjänst som skapar skräddarsydd läsarnytta, stärker affären och på ett inspirerande sätt belyser hur AI kan förädla journalistik i stället för att hota den.”

”Juryns fina motivering säger egentligen allt. Det finns inte mycket jag kan tillägga, förutom att jag är glad och stolt över den här nyfikna redaktionens förmåga att ständigt uppfinna sig själva på nytt. Det finns väl egentligen inget bättre kvitto på det än att bli nominerade till branschens finaste pris två år i rad”, säger Calle Fleur.

Förra året nominerades Chef i samma kategori, Årets Grepp, för satsningen på Årets modigaste chef.

Priset i år delas ut på Tidskriftsgalan 22 oktober, på plats på Berns i Stockholm.