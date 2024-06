Chef i Almedalen – toppchefernas bästa medskick i 7 ödesfrågor

Sara Revell Ford, vd Samhall: ”96 procent kan tänka sig anställa en person med funktionsnedsättning, om de kan utföra jobbet, men väldigt få arbetsgivare gör det. De ser inte helhetsbilden; att de får personer som är väldigt dedikerade, med andra kompetenser. Chefer gör ju anpassningar hela tiden under ett arbetsår. Många förstorar upp en sådan rekrytering för att de är ovana. Vi förlorar mycket på att inte anställa personer med funktionsnedsättning.”

Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg och chef Personförsäkring, If: ”Som ledare behöver vi se när det kommer signaler och plocka upp dem. Mitt medskick är att vara närvarande som chef, det är så man skapar psykologisk trygghet bland medarbetarna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är också viktigt.”

Pär Lager, senior rådgivare, lärandeexpert och författare till boken Upskill och reskill, Försvarshögskolan: ”På många arbetsplatsen anser man att lärandet är något man gör innan eller efter jobbet, inte under jobbet. De som lyckas, pratar tidigt om lärande om och frågar sig: ’Varför är lärande viktigt?’ De som kommit längst satsar på vardagslärande och kunskapslärande. Det handlar om att få till cirka 5 timmar mikrolärande i veckan.”

Jenny Edfast, vd, Rejlers Sverige: ”Sätt lärandet högre upp i agendan! Hos oss pratar vi om lärande i termer av 70-20-10; 70 procent lärande i ditt vanliga jobb där du praktiserar dina kunskaper, 20 procent nätverkande, prata med kollegor eller kunder, vara nyfiken och ta in ny kunskap, och 10 procent genom exempelvis korta Youtube-filmer och learning sessions.”

Anders Klevard, Head of Strategic Services, Wise Consulting: ”Börja prioritera utifrån att tid är svårt. Jag har jobbat med detta i 15 år och har en master i beteendevetenskap. Kommer jag lyckas? Absolut inte. Men jag måste ställa mig frågorna: ’Vill jag hjälpa någon att förändras? Vad är personen villig att göra för att förhindra sig själv att ta sig dit?’ Det gäller att skilja på destinationen, kartan och förflyttningen.”

Rasmus Nerman, vd Apoteket: ”Man får inte släppa frågan, det gäller att hålla i. Om du har möjligheten att sätta en helt ny ledningsgrupp, så går det inte att ursäkta att inte få in mångfald. Ibland behöver du som chef vara en pain in the ass; ’Jaha, ska du rekrytera, hur går det mångfald- och jämställdhetstänket där?’ Att vara lite jobbig i de enskilda situationerna.”