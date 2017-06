6 tips: Toppchefernas bästa sommarläsning

Gör: Vd för Björn Borg

Lästips: Be excellent at anything av Tony Schwartz

Kommentar:

”En bok om att göra det bästa du kan med det du har, det gillar i varje fall jag. Bara titeln är ju skäl nog att läsa. Sedan läser jag Framåt, av mig själv, varje år för att påminna mig om att inte åka skidor till Nordpolen igen.”