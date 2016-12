De var bäst och värst i Chef-världen 2016

Trump, Elon Musk – och en enhetschef på Skånes sjukhus. Chef-redaktionen sammanfattar årets största chefshändelser.

Cissi Elwin, chefredaktör och vd

Mest intressanta chefshändelsen 2016?

Går inte att komma förbi Donald Trump. Känns fortfarande som en mardröm med en kunskapsföraktande och narcissistisk affärsman med unkna värderingar på världens mäktigaste chefs-post.

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Jonas Tellander, vd på Storytel, både för att han stod bakom en av de mest överraskande och roliga affärerna (när lilla Storytel köpte stora Norstedts) men också för att han vågade öppna sig och berätta i Chef om den existentiella ångest som ledde fram till att han startade sitt bolag överhuvudtaget.

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

Jobb som ”Stresskolan”, hur du tar tag i dina surdegar och digitaliseringsguiden som ger stor nytta och förenklar vardagslivet för alla tidspressade chefer.

Bästa inspirationskällan 2016?

Alexander Bard på Chefdagen om egots upplösning och varför den unga generationen invandrare kommer att vara framtidens chefer.

Bästa händelse 2016?

Kärleken…

Dan Mårgård, AD

Mest intressanta chefshändelsen 2016?

Stormen mot rikspolischef Dan Eliasson som blivit en av Sveriges mest jagade män. Brottsstatistik och uppklarningsprocent talar emot honom. Men Eliasson har tagit på sig kravallhjälmen och sitter fortfarande kvar. Kanske det mest imponerande med svensk polis just nu.

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Den svenska Mellanchefen. Tänker inte nämna hur ofantligt viktigt jobb dessa personer gör i det tysta, för det är alla ändå överens om. Men mellanchefen är en hen som sällan får ta emot priser eller glittra på galor. Eller ges tillfälle att skapa skandaler heller, för den delen.

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

Alltid kul när man läser en artikel i Chef och kanske i en bisats i texten hittar oväntade detaljer som man blir varm om hjärtat av. Som cheftestet av Axfoods vd Anders Strålman som just hade tecknat avtal med Samhall vilket ger 1300 funktionsnedsatta jobb. Bra där!

Bästa inspirationskällan 2016?

Elon Musk. Mannen som gjorde rymdraketer möjliga att vända i luften och landa och därmed återanvända. Har bara gått och väntat på det. Ska nu räkna ut hur jag överför det i min egen vardag.

Bästa det skiter jag i-attityden 2016?

Bob Dylans hos vissa gallfeber-retande nej till att hämta litteraturpriset. Live and let live säger jag bara. Dylan kanske inte ville waista sin precious time. Nu meddelas det att han dyker upp nästa år på Stockholm Waterfront istället. Vilket ska ske den 1 april…

Karin O’Mahony, webbredaktör och reporter

Mest intressanta chefshändelsen 2016?

Presidentvalet i USA, av så många anledningar. Är det typiskt trumpska egenskaper folk numera efterlyser hos en ledare? Eller handlar det om attraktionskraften i en – förvrängd – berättelse om ”underdog” mot ”etablissemang”? Hur stor inverkan på valresultatet hade spridningen av falska nyheter på Facebook? Vad händer nu? Vad har vi lärt oss om fyra år? Eller om två, när det är dags för riksdagsval?

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Niklas Larsson, engagerad enhetschef på Skåne sjukhus, som åkte till Bauhaus, köpte lite grejer och ställde sig med en skylt utanför tentasalen för att rekrytera sjuksköterskestudenter. Mycket rolig intervju att göra.

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

Talar i egen sak, men en viktig är min och Fredrik Hillvessons sammanfattning av mångfaldsläget i chefs-Sverige. Chefsleden speglar INTE befolkningens sammansättning sett till utländsk bakgrund och enligt våra kloka intervjupersoner Henrik Martin och Sofia Appelgren beror det till stor del på att man inte går utanför sina vanliga cirklar och nätverk när man rekryterar. Överhuvudtaget känns det här med att gå utanför sina cirklar allt viktigare i filterbubblornas era.

Bästa inspirationskällan 2016?

Hoppfullheten i att det verkar finna en vilja att civilisera tonen i det offentliga samtalet, inte minst online. Ett exempel är Facebookgruppen #jagärhär vars medlemmar rycker ut när hatet tar över i en tråd.

Bästa sammanfattning av 2016?

Det ack så träffsäkra och deprimerande i att Oxford dictionaries utsåg post-truth till årets internationella ord.

Calle Fleur, digital innehållschef

Mest intressanta chefshändelsen 2016?

Längtan efter Den Starka Ledaren växer sig allt starkare världen över (missa inte Archie Browns bok på ämnet, en av Bill Gates favoritböcker 2016 och sammanfattad som Chefboken). 2016 fick den (o)upplyste despoten Trump omvärlden att skaka med 140 tecken. 2017 omsätter han sina tweets till handling. Vad månne det bliva av detta?

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Bokstavligt talat: Cissi Elwin! Hennes energi på senaste lunchboxträningen gjorde avtryck på mina misshandlade handleder.

Ur ett större perspektiv: Elon Musk. Han delar stolt med sig av exploderande raketer i sociala medier och räknar med att ha koloniserat Mars innan Slussen är färdigbyggd. Så här ska det gå till:

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

Intervjun med Emma Seppälä på temat ”lugna ner dig och bli lycklig”. Balsam för en ständigt uppkopplad digitalchef med typ a-personlighet.

Bästa inspirationskällan 2016?

Alla pratar fortfarande om vad digitaliseringen gör med oss, när det är uppenbart att vi redan lever i en postdigital värld. Så låt oss kavla upp armarna och börja jobba! Jag och min kollega Karin besökte tredagarskonferensen Web Summit i Lissabon, där 55 000 människor från 167 länder samlades kring vår tids ödesfrågor – och presenterade digitala lösningar för nästan allt. Otroligt inspirerande.

Bästa ögonöppnaren 2016?

”Disrupted”, det vill säga journalisten Dan Lyons uppgörelse med den allt mer absurda amerikanska startup-bubblan. I kombination med filmen ”The big short” utgör den ett övertygande argument för två saker: 1) De mest osexiga fenomen kan göras intressanta med hjälp av humoristiskt historieberättande, 2) Ohämmad tillväxt utgör inte svaret på den här världens problem.

Sara Hammarkrantz, reporter

Mest intressanta chefshändelsen 2016?

Här måste jag ju svara presidentvalet i USA. Även om det inte var majoriteten av medborgarna som valde Trump, så är det ändå oändligt sorgligt, farligt och chockerande att den mannen nu blir chef över hela denna kontinent. Det säger mycket om vår samtid, om hur desperata en stor grupp människor är samt hur överväldigade vi är över sakers komplexitet att vi väljer att nappa på den enklaste svartvita budskap utan att vare sig tänka sig in andra människors situationer eller kolla sanningshalten.

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Gunhild Stordalen, som trots sin egen svåra sjukdom och ovissa framtid, oförtrutet kämpar för miljön och för att fler människor ska få äta sig mätta.

Och Elon Musk för sina vildsinta visioner som förverkligas en efter en.

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

En av de viktigaste och mest tänkvärda var Karin O’Mahonys artikel om forskningen kring hur många anställda chefer bör ha för att må bra. Eftersom tillväxtkraven ofta uppnås på bekostnad av de mänskliga värdena. Vad kan vara viktigare i uppdraget som chef än att se sina medarbetare och deras insats och kunna finnas där för dem, samtidigt som man själv mår bättre som chef om man har färre underställda.

Av alla de fantastiska ledare jag har haft förmånen att intervjua under året är jag mest påverkad av Eva Hamilton. Jag är imponerad av hennes generositet och empati, när hon och hennes man tar sig an två ensamkommande flyktingar. Hon väljer att starta om som ”förälder” trots att de egna barnen är utflugna samtidigt som hon ger sig in i en ny karriär. Och hon försöker inte på något sätt skaffa sig goodwill på bekostnad av barnen. Vi fick en exklusiv intervju, trots att hon var nerringd av alla tidningar, och hon vägrade visa pojkarna på bild.

Bästa inspirationskällan 2016?

Sajten Waitbutwhy.com. Tim Urban är en så bra skribent. Tips från alltid så pålästa it-chefen Calle Fleur 🙂 Långläsning med underbara streck-gubbe-teckningar. Med uppfriskande humor och bra perspektiv. Jag älskar när han får frågan om han vill intervjua Elon Musk och han säger att han måste kolla i kalendern, och återkommer med svaret ”Jag kan när som helst från och med nu och resten av mitt liv”.

Bästa beslutet 2016?

Att arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för den psykisk ohälsa. Den enskilda individen kan inte ensam ta ansvaret. Som arbetsgivare har man en viktig roll som förebild och förespråkare för ett sundare och därmed mindre stressat arbetsliv.

Och att jag ska åka till Australien och hälsa på min son över jul och nyår.

Fredrik Hillvesson, reporter

Mest intressanta chefshändelsen 2016

En gång i tiden var han den där rödhåriga och lite lustiga killen med konstig frisyr som få räknade med. Trots detta lyckades han vinna en makalös popularitet hos åtminstone en stor del av det amerikanska folket. I år stod det klart att Conan O’Briens talkshow, som han också är vd för, förlängs till 2018.

Chef som gjorde avtryck på mig 2016?

Bossarnas boss, Bruce Springsteen, som öppnade upp och berättade om sina depressioner i memoarboken ”Born to run”. En svärta som till och med får Anna Books tårar efter att ha blivit ratad från mellon att framstå som banala.

Mest tänkvärda artikeln på Chef.se 2016?

Tänkvärd och tänkvärd, men det är svårt att släppa tankarna på den rullande robotmedarbetaren på postorderföretaget Stayhard. (Jag vet att jag alltid nämner någon av mina egna artiklar på den här listan, men traditioner är till för att upprätthållas.)

Bästa inspirationskällan 2016?

Jag säger som Thomas Edison: ”Geni är 1 procent inspiration och 99 procent transpiration.” Bästa transpirationskällan 2016: mitt gymkort.

Bästa årsbästalistan 2016?

Se ovan.