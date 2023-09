Målen chefer ska sätta – för att lyfta resultatet

”Vad behöver vi vara duktiga på för att vi ska kunna göra goda resultat och prestera väl? När man sätter mål för att försöka utveckla och förvärva viktiga kompetenser och färdigheter så har det många gånger en mer positiv inverkan på det faktiska ekonomiska utfallet, än om du sätter mål med just det önskade utfallet. Det är en paradox: det är inte alltid prat om de ekonomiska nyckeltalen som har bästa inverkan på de ekonomiska nyckeltalen.”

”Går man in i arbetssituationer där det känns som att man har gått in och satt sig i dödens väntrum så vet man att här kommer vi aldrig leverera bra resultat. Hur fina mål och hur mätbar de än är. Men går man in och känner att det är lustfyllt, att det finns psykologisk trygghet, då vet vi vad vi gör, även om det inte går att mäta exakt.”