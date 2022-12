Snaskiga avlöjanden inom polisen, julstress, ytligt bekanta, sömnproblem och chat-tjat

Snurrigt värre, polisen

Jag hade tänkt ägna årets sista utgåva av Chef Weekly åt att sammanfatta 2022, men veckan har bjudit på så många iögonfallande och skruvade ledarskapshändelser att det fick räcka. Vi börjar väl med karusellen på Polismyndigheten. Sällan har uttrycket ”det ligger en hund begraven” känts mer träffsäkert. Givet det knapra kunskapsläget håller jag mig från att fälla dom – det har gott om så kallade experter redan gjort i veckan.

Men jag gör ändå följande, något osorterade, anteckningar:

-> Enligt den allvetande professorn Leif GW Persson har det intrikata relationsbyggandet på NOA varit ”den stora kafferumssnackisen inom polisen i flera år”. Ändå verkar polisledningen ha tagits helt på sängen av Expressens avslöjande Lärdom: Med bättre krisberedskap hade den märkliga kommunikation vi sett prov på i veckan kunnat förebyggas. Och med bättre regelefterlevnad – och självinsikt – hade hela situationen kunnat undvikas från första början.

-> Låt oss inte lura oss själva. Det gatlopp som Linda H Staaf har tvingats till bottnar i föråldrade könsnormer. Fanny Widman skriver klokt på Linkedin: “Vänta nu… Hur många gånger har en man behövt gå ut i media och försvara en relation till någon som rekryterat honom till en chefsposition? (…) När har en man behövt sitta och försvara sina meriter i TV? (…) Däremot ser vi det hända ofta, att kvinnan som blir utsatt är den som får bära ansvaret. Den som kränks och hängs ut. När ska vi börja lägga ansvaret där det hör hemma?” Själv skulle jag knappast vilja sitta i en morgonsoffa och försvara att min chef anställt mig. Skulle du?

-> Linda H Staafs (mycket omskrivna) relation med överbefälhavare Micael Bydén hör väl knappast till saken, eftersom den har säkerhetsklassats enligt Försvarsmaktens rutiner. Själv är jag (lyckligt) gift med en (ljuvlig) kommuntjänsteman. Om någon nu skulle undra.

-> Den här frågan väcker ett enormt intresse. Det har vi inte minst sett själva – se till exempel hur Sofia Hadjipetri Glantz, digital redaktör, sammanfattar förra veckans 5 vanligaste Google-sök in till Chef.se:

Ytligt bekanta bästa jobbcoachen

Fick ett läsarmejl som efterfrågade mer forskning i Chef Weekly. Stort tack för input! Missa inte Sara Hammarkrantz senaste forskningsartikel – om en gigantisk studie som visar att bekanta är effektivare för karriärlyften än nära vänner.

All I want for christmas is… “att småjobba hela tiden”?!

Snart jul! Om du har haft förmånen att få ta del av ett julbord/julfest är det bara att gratulera. Om inte kan du åtminstone glädjas åt att du inte jobbar på det finska byggföretag som firade jul på en Finlandsfärja i veckan. Aftonbladet rapporterar att de både kastade möbler överbord och kissade i bastun. ”Vi tänkte allt eller inget och när vi kör, då kör vi hårt”, säger vd:n själv om händelsen, enligt HBL. Kommentar överflödig.

Som vanligt väcker Veckans fråga på LinkedIn reaktioner. Om vi kan lita på statistiken blir det knappast julefrid för alla chefer där ute (ca 3 000 svar):

Personligen planerar jag att anamma det som en läsare skriver i kommentarsfältet: ”Nej, jag kommer inte hinna klart – men kommer ta ledigt ändå”.

Innan du checkar ut, missa inte följande två ledighetsdoftande artiklar:

Chef-redaktionens chefiga kulturtips under julledigheten. Julklappstips utlovas.

Alla ledarskapsrelaterade nyord vi har snappat upp under året. Tips till samtalsämnen med svärmor under julbordet utlovas.

Sov gott. Eller inte?

Ni som läser Chef Weekly fick redan i november reda på att vi arbetade med en stor undersökning om chefers sömnvanor. Nu är den här! Och resultatet är minst sagt nedslående: En av tre chefer sover ofta dåligt om nätterna. Huvudorsaken är stress och tung arbetsbörda. ”Chefer som sover dåligt riskerar att uppfattas som mindre kompetenta”, säger sömnforskaren Tina Sundelin. Fler citat och kloka tips utlovas i artikeln.

Och i årets sista ledarkrönika skriver jag om hur min egen goda nattsömn försämrats av barn, karriär och hund – i fallande ordning. Vågar nästan lova att många känner igen sig.

Chat-tjat

Avslutningsvis vore det väl tjänstefel att inte följa upp förra veckans spaning om ChatGPT, den AI-manövrerade chatbotten som vält internet. Ni som ännu inte är övertygade av mitt tjat kanske kan lyssna på trovärdiga Harvard Business Review istället? De konstaterar helt enkelt att ”this is a very big deal” – som kommer att förändra det vi kallar arbete i grunden. Lova mig att du testar verktyget under helgerna.

Vi ses på andra sidan! God jul!

Hälsningar Calle

Veckans bild

Luciafirande deluxe

Tisdagsfikat lystes upp – bokstavligt talat – av stjärngossen Öjvind, vanligtvis programansvarig för Chefakademins utbildningar. På bilden även kollegorna Pernilla, Pontus och Lotta.

