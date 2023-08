Chef Weekly med Calle Fleur: ”LinkedIn har äntligen blivit coolt”

I huvudet på en chefredaktör

Här kommer 6 andra spaningar från veckan som gått:

1) ”What we are seeing is a very complicated dance. Putin is the ultimate apostle of payback”, konstaterade CIA-chefen William Burns i juli angående den ryska presidentens minst sagt komplicerade relation med Jevgenij Prigozjin. I onsdags förefaller hämnden till slut ha kommit när privatjeten med Wagner-ledaren – och flera i ledarskiktet – störtade brinnandes till marken. Vad händer nu? Många analytiker menar att den forne ledarens skor är så stora att fylla – och successionsordningen så oklar – att hela gruppen kan komma att upplösas. En ledarskapslektion så gott som någon.