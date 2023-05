Chef Weekly med Calle Fleur: ”Länge leve medelmåttan”

Stormen före lugnet

Länge leve medelmåttan

”Du ska vara på jobbet, punkt slut”

Bossware – en oundviklig utveckling?

Omni skriver om juridikprofessorn Nita Farahanys nya, uppmärksammade bok ”The battle for your brain – defending the right to think freely in the age of neurotechnology”. Boken beskriver den “oundvikliga” utvecklingen mot ökad övervakning av våra hjärnor. Eller “bossware”, som det också kallas.